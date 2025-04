Por que muitos carros não tem mais pneu estepe? Item que já vinha sendo trocado por pneus mais finos agora dá lugar aos kits de reparo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/04/2025 - 02h00 ) twitter

Os consumidores já notaram há algum tempo que muitos carros depois de aderirem ao estepe fininho, que parece um pneu de bicicleta, agora também passaram a adotar o “kit de reparo” no lugar da tradicional roda montada com um pneu sobressalente. Mas por que muitos carros não tem mais o pneu estepe?

Pneu estepe mais fino vem sendo trocado por "kits de reparo" (Freepik reprodução)

Antes disso devemos lembrar que a Resolução 912/2022 do Contran obriga que o veículo ofereça “roda e pneu sobressalentes, macaco, chave de roda e equipamento para remoção de calotas”. Porém o DETRAN dispensa o uso de pneu estepe se houver um kit de reparo desde que o pneu seja resistente ao furo ou chamado “run flat”. E desde a resolução 913/2022 essa lei não obriga mais as montadoras a equiparem seus carros com pneu extra.

E pela mesma razão que os antigos pneus estepe, que eram novos e vinham montados nas rodas de ferro deixaram de ser usados em favor dos pneus fininhos, agora estes pneus mais finos deram lugar aos kits de reparo. A razão é simplesmente o custo.

Pneu vazio Freepik reprodução

Tipos de pneus resistentes e kits de reparo

‌



Existem pneus resistentes aos furos o que não significa que são indestrutíveis. Em caso de rasgos ou danos maiores o motorista pode ficar impedido de seguir viagem.

Já o kit de reparo é item de socorro que sela pequenos furos na borracha. Ele vem com uma sonda para remover objetos causadores do estrago, um selante líquido (mistura látex e compostos plásticos) e uma bomba de ar, ele permite que o conserto seja rápido e prático porém não é uma solução permanente. Tem ainda os pneus “seal” que selam automaticamente o furo evitando a necessidade de reparo.

‌



Independente do caso, o pneu danificado deverá rodar a baixas velocidades para evitar danos maiores. No caso dos pneus fininhos a própria montadora recomenda rodar em baixa velocidade até que o reparo seja feito.

Por que tirar?

‌



Além da economia no custo de produção o fato de remover o pneu estepe ajuda a reduzir o peso do veículo e melhora a eficiência e a economia de combustível. Outra razão é para aumentar o espaço de porta malas que pode ser ainda menor em caso de veículos híbridos e elétricos.

Freepik/Reprodução

Como a legislação permite a dispensa do pneu estepe desde que comprovado ao detran que o pneu oferecido é run flat, seal ou usa qualquer mecanismo de proteção, muitas montadoras cortam esse custo ao produzir o veículo.

Freepik/Reprodução

Vale lembrar que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) permite que o motorista use estepe ou kit de reparo desde que estejam funcionais em caso de uma fiscalização. O não uso de equipamento obrigatório pode render multa de R$ 195,23 mais cinco pontos na CNH.

