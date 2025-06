Renovação: Jeep confirma nova geração para o Cherokee Modelo terá design mais sóbrio e perfil parrudo sobre a plataforma STLA Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/06/2025 - 17h00 (Atualizado em 01/06/2025 - 17h00 ) twitter

Jeep/Divulgação

Nesta semana a Jeep confirmou o retorno do Cherokee que será relançado no final deste ano nos Estados Unidos. O SUV que já foi o mais vendido do mundo e seguia com público fiel na América do Norte será construído sobre a plataforma STLA Large da Stellantis, que também equipa veículos como o Jeep Wagoneer S e Chrysler Airflow.

A variação “Large” corresponde ao tamanho ampliado em relação ao Jeep Compass, algo na faixa dos 5m de comprimento e 2m de largura.

Jeep/Divulgação

O design do novo Cherokee será mais clássico do que a geração passada, com elementos do Wagoneer S como linhas mais retilíneas, grade repartida em sete partes e arcos de roda mais retangulares. A marca não divulgou imagens da parte interna, mas ela deve seguir a linguagem visual da marca, como no painel digital e central multimidia.

Mecanicamente, a Jeep informou que o Cherokee 2026 poderá ter opções híbridas plenas (HEV) e plug-in (PHEV), além de versões elétricas. Os motores a combustão poderão ser o Hurricane 4, quatro cilindros turbo de 272 cv e 40,8 kgfm, ou Hurricane 6, seis cilindros em linha turbo de 410 cv e 64,9 kgfm.

Bob Broderdorf, CEO da Jeep, disse: “O Jeep Cherokee terá preços competitivos que atingem o cerne do maior segmento de veículos e se posicionam perfeitamente entre o Jeep Compass e o Jeep Grand Cherokee, reforçando nossa linha de modelos principais e vencedora.”

Hoje no Brasil acima do Commander temos apenas o Grand Cherokee 4xe que foi vendido ano passado na faixa dos R$ 500 mil. O Cherokee, caso seja vendido no Brasil, ficaria entre esses dois produtos.

