Jeep já testa novo "Cherokee" que pode substituir o Compass nos EUA Novo SUV irá usar plataforma STLA e será menor que o Grand Cherokee Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/03/2025 - 13h00 (Atualizado em 18/03/2025 - 13h35 )

O Jeep Compass nunca foi bem aceito nos Estados Unidos por ser considerado pequeno demais para o padrão norte-americano. Mas abaixo do Grand Cherokee, classificado como modelo “médio” a Stellantis já testa um substituto à altura que pode retomar o nome Cherokee como era no passado.

A parte central da carroceria, incluindo as portas dianteiras e traseiras com maçanetas embutidas, parece ter sido retirada diretamente do Wagoneer S e propõem evoluções em design para esse novo SUV.

E, claro, embora ambos os modelos sejam construídos sobre a plataforma STLA Large da Stellantis, o Wagoneer S é elétrico, enquanto o Cherokee será lançado com motores a combustão e híbridos e já há rumores sobre quais seriam as opções. Esperamos algumas versões mais potentes equipadas ou o Hurricane 4 que já equipa alguns carros eu e conhecemos como o Compass e Commander topo de linha no Brasil além da Rampage.

As imagens de perto também mostram que o SUV está calçado com pneus Pirelli Scorpion, que são voltados para o uso misto entre estrada e off-road. Assim, o Cherokee deve ter também tração integral.

Por hora a Jeep trata esse novo produto como “novo UV [veículo utilitário] de massa”. Mas isso não vai demorar. A Jeep já fala sobre uma apresentação ainda neste ano.

Falando em estreia, um documento vazado no início deste mês sugere que o novo Cherokee – independentemente do nome que levar – entrará em produção em outubro, o que significa que poderemos vê-lo ainda antes disso em um evento de imprensa. O Compass vendeu 111.697 unidades nos Estados Unidos em 2024, o que é bem pouco considerado o tamanho do mercado. Só o Wrangler vendeu 152 mil unidades e a Gladiator 52 mil. O Grand Cherokee vendeu nada menos que 216 mil unidades em 2024.

