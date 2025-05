Novo Jeep Compass: conheça a segunda geração do SUV médio Veículo será produzido no Brasil dentro de pouco tempo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/05/2025 - 08h15 (Atualizado em 06/05/2025 - 08h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jeep/Divulgação

A nova geração do Jeep Compass foi apresentada na Europa e antecipa tudo o que teremos sobre o SUV médio também no Brasil. Maior, mais equipado e eletrificado, o Compass faz parte de um investimento bilionário da Stellantis no Brasil.

Jeep/Divulgação

O conceito do projeto do Jeep Compass está em um desenho ainda conectado com suas origens: o logo das sete barras continua ali, bem como as linhas angulosas e uma traseira com lanterna conectada. O novo Compass usa a plataforma STLA Medium já adotada pelo Dodge Charger e Peugeot 3008.

Jeep/Divulgação

Nas medidas, o novo Jeep Compass tem 4,54m de comprimento, 2,77m de entre eixos, 1,90m de largura e 1,67m de altura. São 13cm a mais de entre eixos e 14cm no comprimento total.

‌



Jeep/Divulgação

Por dentro a evolução também é muito grande. Há um painel horizontal de 10 polegadas e uma multimídia no mesmo formato com 16 polegadas. As linhas, mais horizontais, contribuem para uma sensação de espaço maior, assim como o console central com câmbio de botão e carregador de celular sem fio. Há novidades como sistema autônomo aprimorado nível 2 e com atualização Over-The-Air.

‌



Na Europa: híbrido ou elétrico

No mercado europeu, a partir de Melfi, na Itália, o novo Compass terá opções sempre eletrificadas. Há um motor 1.2 turbo de 147cv e 23kgfm de torque com sistema híbrido leve de 48V, um híbrido plugin com o motor 1.2 e um propulsor elétrico menor que soma 197cv e 35kgfm com bateria de 19kwh e 83km de autonomia. Além dos dois modelos híbridos, o Compass EV estreia em duas opções: uma com 213cv e 35kgfm com bateria de 74kwh (autonomia de 500km) e outra de 234cv e 35kgfm com bateria de 96kwh e 650km de autonomia e uma terceira com 380cv de tração integral e 600km de autonomia.

‌



Jeep/Divulgação

Novo Jeep Compass no Brasil

No Brasil a fábrica da Stellantis em Goiana, Pernambuco, receberá sozinha investimentos de R$ 13 bilhões que devem contemplar a nova plataforma. Mas isso não vai ocorrer agora, uma vez que o ciclo de investimentos segue até o ano de 2030 e o modelo europeu começa a chegar ao mercado só no segundo semestre.

JEEP COMPASS 2.0 turbo: É TUDO ISSO MESMO? TESTE COMPLETO. VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.