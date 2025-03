Royal Enfield anuncia preços da nova Himalayan 450 Novidade será lançada na próxima semana dia 19 de março às 19h Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/03/2025 - 20h24 (Atualizado em 12/03/2025 - 20h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Royal Enfield/Divulgação

A Royal Enfield marcou a data de lançamento da nova Himalyan 450. A trail de perfil clássico será lançada no próximo dia 19 de março às 19h e por enquanto a marca revelou os preços da novidade.

Royal Enfield/Divulgação

Com o visual já conhecido a nova Royal Enfield Himalayan foi eleita moto do ano na Índia ano passado. Na versão de entrada e intermediária, a moto vem com pneus com câmara. Já as cores top de linha (a Royal diferencia suas motos pelas cores) tem pneus sem câmara.

Royal Enfield/Divulgação

O painel usa uma solução em TFT com 4” e navegação com sistema Google Built in, já conhecido em outros produtos da marca. As rodas são aro 21 na dianteira e 17 polegadas na traseira, com pneus 90/90-21 na frente e 140/80-17 atrás.

Royal Enfield/Divulgação

O motor da nova Himalayan é o um 450 ou 452 cm³ monocilíndrico a gasolina capaz de gerar 40,02 cv de potência a 8.000 rpm e torque de 4,07 kgfm a 5.000rpm.

‌



Royal Enfield/Divulgação

A Himalayan incorpora duplo ABS (pode ser desligado na traseira), embreagem assistida e deslizante e dois modos de pilotagem: Performance e ECO. Ao todo serão 150 acessórios customizáveis na concessionária com vários itens tais como:

‌



Protetor de motor grande;

Protetor de radiador;

‌



Para-brisa adventure;

Assento adventure para condutor;

Assento adventure para passageiro;

Baú adventure superior;

Suporte adventure para baú superior;

Capa de moto impermeável;

Alforges adventure;

Suporte adventure para alforge

Preços e versões da Royal Enfield Himalayan 450:

Himalayan 450 Salt (salmão) e Slate Poppy Blue (azul) – R$ 29.990

Himalayan 450 Hanle Black (preta) – R$ 30.990

Himalayan 450 Kamet White (branca) e a Hanle Black Tubeless (preta) – R$ 31.990

NOVA ROYAL ENFIELD HUNTER 350 agora por menos de R$ 20 mil: avaliação, teste e preços

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.