Royal Enfield emplaca 2.815 motos em agosto e prepara novidades
Himalayan segue como modelo mais vendido da marca
A Royal Enfield registrou 2.815 motocicletas emplacadas em agosto no Brasil, reforçando seu crescimento no mercado nacional. Entre os destaques do mês estão a Himalayan (763 unidades), a Hunter 350 (622) e a Super Meteor 650 (535), modelos que juntos representaram mais de dois terços das vendas da marca no período. O número foi superior a julho com 2.807 unidades vendidas mantendo a boa aceitação da Himalayan, último lançamento da marca é também a Hunter 350 que é o modelo de entrada.
A Royal Enfield agora se prepara para iniciar, na segunda quinzena de setembro, as vendas da Guerrilla 450, apresentada no Festival Interlagos 2025. O modelo chega equipado com o motor Sherpa, já conhecido da Himalayan, e aposta em vocação urbana com design de estilo underground.
Além da Guerrilla 450, a Royal Enfield confirma a chegada das Bear 650 e Classic 650 até março de 2026, ampliando o line-up no país. A expansão também inclui novas concessionárias, com abertura de uma segunda loja em Salvador (BA) e inaugurações em Juiz de Fora (MG), Jundiaí (SP), Dourados (MS), São José do Rio Preto (SP), Bauru (SP), São Luís (MA) e Santos (SP) ainda este ano.
✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp