Royal Enfield lança Himalayan com motor de 450cv Nova geração chega para reforçar objetivo de produzir um milhão de motos em 2025 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/03/2025 - 08h23 (Atualizado em 19/03/2025 - 08h23 )

Royal Enfield/Divulgação

A Royal Enfield apresentou hoje a Himalayan 450, uma nova geração da trail com perfil clássico em um ano onde a marca quer alcançar um milhão de unidades produzidas. A novidade estreia nesta semana nas concessionárias da marca a partir de R$ 29,9 mil.

Royal Enfield/Divulgação

A Royal Enfield admite que os clientes pediram melhorias em suspensão, melhor desempenho e freios e com base nestas premissas desenvolveram a nova geração. O design “industrial” é inspirado nas ferramentas e mescla elementos de motos de maior porte com um conceito mais esportivo mas com DNA off road.

Royal Enfield/Divulgação

O farol arredondado em LED traz a herança vintage com pára-brisa baixo, paralamas que se integram ao estilo da moto com tanque estreito e uma pilotagem mais confortável.

Royal Enfield/Divulgação

A geração anterior foi lançada em 2016 com 411cc refrigerado a ar e agora o motor da nova Himalayan é o um 450 ou 452 cm³ monocilíndrico “Sherpa” a gasolina capaz de gerar 40cv de potência a 8.000 rpm e torque de 4,07 kgfm a 5.000rpm. Segundo a Royal Enfield 90% do torque está disponível em 3.500rpm. A transmissão tem seis marchas com embreagem deslizante, outra novidade para a marca Royal Enfield.

Royal Enfield/Divulgação

Entre as novidades estão um novo painel de 4 polegadas com gráficos mais claros e projeção de mapa a partir do celular. A suspensão segue a receita tradicional de garfo duplo na dianteira com 200mm de curso e sistema monoshock na traseira com ajuste de pré carga e também 200mm. A Royal Enfield diz ter desenhado a Himalayan para uma posição de pilotagem natural com secção central mais estreia que a dianteira e traseira para um bom encaixe do piloto. São 2,24m de comprimento, 23cm de altura livre do solo e 1,31m de altura.

Royal Enfield/Divulgação

Os freios são da ByBre (do grupo Brembo) com discos de 320mm na dianteira e 270mm na traseira com abs duplo e ajuste específico lata off road. O tanque de gasolina tem 17 litros para uma autonomia média de 450 litros.

Alem da nova embreagem deslizante a nova Himalayan 450 também incorpora dois modos de pilotagem: Performance e ECO. Ao todo serão 150 acessórios customizáveis na concessionária com vários itens e agrupados nos modos “Adventure” e “Rally” com itens adaptáveis ao perfil de cada proposta.

As reservas devem ser feitas unicamente pelo site a partir do dia 19/03 às 19h mediante reserva de R$ 2 mil. A compra efetiva será feita em um concessionário mais próximo. O primeiro lote tem 750 unidades e a versão branca “Kamet White” chega somente a partir de abril.

Protetor de motor grande;

Protetor de radiador;

Para-brisa adventure;

Assento adventure para condutor;

Assento adventure para passageiro;

Baú adventure superior;

Suporte adventure para baú superior;

Capa de moto impermeável;

Alforges adventure;

Suporte adventure para alforge

Preços e versões da Royal Enfield Himalayan 450:

Himalayan 450 Salt (salmão) e Slate Poppy Blue (azul) – R$ 29.990

Himalayan 450 Hanle Black (preta) – R$ 30.990 Himalayan 450 Kamet White (branca) e a Hanle Black Tubeless (preta) – R$ 31.990

