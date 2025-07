Segunda moto elétrica da Honda é lançada e roda até 170km por carga E-VO é uma Cafe Racer moderna com motor de 21cv e torque imediato Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/07/2025 - 11h00 (Atualizado em 23/07/2025 - 11h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Honda E-VO Honda/Divulgação

Em 1994 a Honda lançou a CUV (Clean Urban Vehicle) mostrando o futuro dos veículos elétricos de duas rodas. E agora, em outro momento, a Honda lança na China por meio da joint venture Wuyang-Honda - motocicleta E-VO:. O lançamento da E-VO ocorre ao mesmo tempo em que na Europa a lança o scooter CUV E:, evolução da primeira versão dos anos 1990 com foco no mercado europeu.

Cafe Racer moderna

Com perfil futurista e inspirado nas “cafe Racers”, o Honda E-VO: é um veículo com motor de 15,8kw (21,5cv) que tem até 170km de autonomia. São duas versões com duas opções de baterias e o mesmo motor elétrico. Na Standart que soma 4,1kw a autonomia tem 120km e a Premium com três baterias soma 6,2kwh e 170km de alcance. O tempo de carga varia entre 1h30 e 2h30.

‌



Honda E-VO Honda/Divulgação

O E-VO é bem mais potente que os produtos elétricos já lançados pela Honda incluindo o CUV e: de 8cv e 2,2kgfm de torque e uma autonomia na faixa de 72km.

Honda CUV Honda/Divulgação

O preço na China chega a R$ 27 mil em valores convertidos. E a Honda tem mais modelos elétricos para lançar tanto na China quanto na Europa que serão derivados do EV Fun Concept e o EV Urban mas ainda não há plano de lançar estas novidades no Brasil.

‌



Honda CUV Honda/Divulgação

NOVA HONDA ELITE 125 2025: teste com a nova geração e preço. VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.