Honda anuncia duas novas motos elétricas na Ásia e Europa CUV e: e E-VO já estão à venda no mercado Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/07/2025 - 22h00 (Atualizado em 03/07/2025 - 22h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Honda anuncia duas novas motos elétricas na Ásia e Europa Honda/Divulgação

A Honda quer chegar a 31 modelos elétricos até o final dessa década e começa a acelerar o lançamento das motos que não usam mais motor a combustão. Nesta semana a Honda anunciou na Europa e na China: CUV e: além da E-VO.

Honda E-VO elétrico: já à venda na China Honda/Divulgação

A CUV e: foi mostrada no Japan Mobility Show em 2023 e agora chega ao mercado com sua proposta de scooter urbano com linhas limpas, painel digital e motor de 8cv.

Honda anuncia duas novas motos elétricas na Ásia e Europa Honda/Divulgação

O Honda CUV e: traz motor elétrico de 6kw ou 8,1cv com 2,2kgfm de torque. Com ele o CUV e: chega a 83km/h com autonomia de 70km com duas baterias “Honda Mobile Power Pack e” que são removíveis. O desempenho é comparável a um scooter de entrada de 125cc por exemplo, segundo a Honda.

Honda CUV e: scooter equivalente a uma 125cc Honda/Divulgação

Já a Honda E-VO é o primeiro produto elétrico de desempenho da marca. Foi desenvolvido dentro da joint venture Wuyang-Honda na China e estreia em duas versões. A Honda E-VO tem duas versões, uma com 15 e outra com 21cv com autonomia entre 120 e 170km. Pode ser recarregada em 1h30 e 2h30 em um simples carregador doméstico.

‌



Honda anuncia duas novas motos elétricas na Ásia e Europa Honda/Divulgação

Além de painel digital, a Honda E-VO vem com câmeras frontal e traseira full HD em 1080p e permite conexão com uma câmera DJI Action (opcional). O desempenho da Honda E-VO é equivalente a modelos a combustão como Yamaha FZ25 e Honda CB 300F Twister, portanto algo similar a uma moto de cilindrada média. Na China tem preços entre 29,9 e 36,6 mil yuan, cerca de R$ 22 a R$ 29 mil.

Honda anuncia duas novas motos elétricas na Ásia e Europa Honda/Divulgação

O Brasil só tem como modelo elétrico para uso urbano a scooter Yamaha Neos vendida a R$ 33,9 mil. Outros modelos são de baixa cilindrada Importados de marcas como Yadea, Watts, Shineray entre outros.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.