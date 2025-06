Sem fiscalização? Evite o prejuízo do combustível adulterado Medida da ANP vai afetar fiscalizações: aprenda a identificar fraudes e alterações no combustível Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma quadrilha usava metanol em vez de etanol, que causa prejuízos ao carro e à saúde

Nesta semana a Agência Nacional do Petróleo (ANP) comunicou que a partir de julho por restrições orçamentárias impostas pelo governo federal, irá resultar na suspensão do PMOC (Programa de Monitoramento da Qualidade dos combustíveis). A medida irá impactar negativamente a fiscalização dos postos, a pesquisa de qualidade (Levantamento Semanal de Preços de Combustíveis) e pode prejudicar os consumidores de todo o país.

5 dicas para evitar golpes em postos com combustível adulterado

Diante desse cenário, o R7-Autos Carros detalha como evitar os impactos negativos do combustível adulterado no carro.

Primeiros sinais de combustível adulterado

‌



Embora o motorista possa perceber de imediato o aumento repentino no consumo e dificuldades de partida, o combustível ruim pode prejudicar o sistema de alimentação, tanque, linha de combustível e abreviar a vida do motor. Aprenda a identificar no comportamento do carro os efeitos do combustível adulterado:

Quadrilha fatura R$ 500 milhões com combustível adulterado

Alteração de odor

Depois de abastecer caso note algum odor diferente, geralmente desagradável, é sinal de adulteração. Não quer dizer que a gasolina ou o etanol estão comprometidos mas é sempre uma das características. Em geral, o uso de solventes e outros químicos causa reações nem sempre bem avaliadas por um “corpo técnico” e por isso odores desagradáveis são sempre sentidos.

‌



Agentes fiscalizam postos de combustíveis em SP após denúncias de combustível adulterado

Consumo excessivo

Após o abastecimento caso o motorista note um aumento no consumo esse pode ser um sinal negativo. O combustível menos concentrado, com mais dispersantes e aditivos pode prejudicar a autonomia. Pior: no caso do etanol o nível elevado de água pode comprometer a combustão e prejudicar o motor de forma permanente. Caso note alteração e consumo é importante verificar com o mecânico o que está acontecendo.

Velocidade ideal na estrada: Como economizar até 30% de combustível Click Grátis - Hora 7

Dificuldade na partida e falhas na aceleração

Aquela partida matinal deve ser rápida ao acionar a chave. Se a partida ficar mais lenta pode ser sinal de adulteração de combustível. Isso porque a baixa concentração dificulta a leitura dos sistemas de injeção eletrônica e o veículo demora a “pegar”. Em caso de aceração ou ponto morto falhando também é sinal claro de combustível adulterado.

‌



Operação fecha posto com combustível adulterado em SP

Preço baixo

O preço muito abaixo da média é um indício de adulteração de combustível. Ele sai das distribuidoras para as empresas varejistas que podem adicionar aditivos ou componentes bons ou ruins para o combustível e por isso é importante ficar atento à media de mercado pois milagres não existem.

Motocicleta para de funcionar e concessionária constata que o motivo era o combustível adulterado

Como se precaver?

O ideal especialmente nesta situação onde a fiscalização dos postos será prejudicada é tomar os seguintes cuidados adicionais.

- Abastecer em postos de confiança e de preferência nos mesmos postos

- Preferir postos de bandeiras conhecidas

- Guardar nota fiscal do abastecimento

- Desconfiar de alterações de preço e promoções baseadas em preço

OLHA O PREÇO DO VOLKSWAGEN TERA HIGH COM OS OPCIONAIS: vale tudo isso? VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.