Song Pro 2026 é vendido para o público PCD com desconto: veja os preços SUV de entrada da BYD ganha desconto de quase R$ 20 mil com bônus Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 31/08/2025 - 11h00 (Atualizado em 31/08/2025 - 11h00 ) twitter

BYD Song Pro 2026 com mudanças visuais e de conteúdo em exposição em SP Marcos Camargo Jr

O Song Pro 2026 está sendo oferecido para o público PCD com bônus da BYD. Lançado oficialmente no final de julho, a linha do Song Pro recebeu nova opção de cor preta e pacote ADAS de segurança ao preço de R$ 189,9 mil (GL) e R$ 204,9 mil (GS). Porém para o público PCD há um desconto mais interessante.

BYD Song Pro 2026 com mudanças visuais e de conteúdo em exposição em SP Marcos Camargo Jr

Segundo o site Mundo do Automovel para PCD, a BYD oferece descontos com bônus específico. O GL custa R$ 170.991,00, enquanto o GS sai por R$ 189.990,50.

BYD Song Pro 2026 com mudanças visuais e de conteúdo em exposição em SP Marcos Camargo Jr

O Song Pro 2026 ganha importantes novidades como comando de voz, multimídia atualizada com aplicativos e pacote ADAS II com controle de Cruzeiro adaptativo, frenagem e alerta de frenagem automáticos, alerta de ponto cego entre outros. Com isso, o volante foi atualizado com novos comandos.

BYD Song Pro 2026 com mudanças visuais e de conteúdo em exposição em SP Marcos Camargo Jr

O Song Pro DM-i 2026 mede 4,73 m de comprimento, 1,86 m de largura e 1,71 m de altura, com uma distância entre eixos de 2,71 m sem mudanças.

BYD Song Pro 2026 com mudanças visuais e de conteúdo em exposição em SP Marcos Camargo Jr

O Song Pro DM-i 2026 utiliza o sistema híbrido plug-in de quinta geração da BYD. Ele combina um motor a gasolina 1.5 aspirado de 98 cv com um motor elétrico, resultando em uma potência combinada de 235 cv na versão GS e 223 cv na versão GL.

BYD Song Pro 2026 com mudanças visuais e de conteúdo em exposição em SP Marcos Camargo Jr

O torque combinado pode chegar a 43 kgfm. A autonomia no modo elétrico varia entre 49 km (GL) e 68 km (GS) no Inmetro, dependendo da capacidade da bateria de 12,9 kWh (GL) ou 18,3 kWh (GS).

LINHA 2026 da BYD: o que mudou no KING, SONG PRO, SONG PLUS E SONG PREMIUM. VEJA O VÍDEO!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.