BYD Song Pro 2026 já chegou aos concessionários: veja o que muda SUV médio ganha nova cor e novos itens de série Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/07/2025 - 17h00 (Atualizado em 28/07/2025 - 17h40 )

A BYD começou a enviar os carros da linha 2026 para os concessionários. Porém, no caso do King e Song Pro, a marca ainda não oficializou estas mudanças. O R7-Autos Carros viu de perto as novidades destas unidades 2026 que estão indo para as lojas. Confira o que mudou:

BYD Song Pro 2026 com mudanças visuais e de conteúdo em exposição em SP Marcos Camargo Jr

A grande mudança do BYD Song Pro 2026 está na nova opção de cor preta perolizada. O carro mantém o mesmo visual e o mesmo perfil, rodas e as linhas externas, mas, agora, tem mais uma cor somada às já disponíveis branco, azul e cinza.

BYD Song Pro 2026 com mudanças visuais e de conteúdo em exposição em SP Marcos Camargo Jr

Por dentro, há várias novidades. O Song Pro ganha comando de voz, multimídia atualizada com aplicativos e pacote ADAS II com controle de Cruzeiro adaptativo, frenagem e alerta de frenagem automáticos, alerta de ponto cego entre outros. Com isso, o volante foi atualizado com novos comandos.

BYD Song Pro 2026 com mudanças visuais e de conteúdo em exposição em SP Marcos Camargo Jr

O Song Pro DM-i 2026 mede 4,73 m de comprimento, 1,86 m de largura e 1,71 m de altura, com uma distância entre eixos de 2,71 m sem mudanças.

BYD Song Pro 2026 com mudanças visuais e de conteúdo em exposição em SP Marcos Camargo Jr

O Song Pro DM-i 2026 utiliza o sistema híbrido plug-in de quinta geração da BYD. Ele combina um motor a gasolina 1.5 aspirado de 98 cv com um motor elétrico, resultando em uma potência combinada de 235 cv na versão GS e 223 cv na versão GL.

O torque combinado pode chegar a 43 kgfm. A autonomia no modo elétrico varia entre 49 km (GL) e 68 km (GS) no Inmetro, dependendo da capacidade da bateria de 12,9 kWh (GL) ou 18,3 kWh (GS).

BYD Song Pro 2026 com mudanças visuais e de conteúdo em exposição em SP Marcos Camargo Jr

A versão GS, que estava na concessionária, era anunciada por R$ 199,9 mil.

