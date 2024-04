Stellantis vai lançar carro elétrico de R$ 35 mil na Ásia: conheça

Alto contraste

A Stellantis anunciou recentemente um plano de expansão em países da Ásia. Enquanto perdeu espaço na China com marcas como a Jeep, o grupo Stellantis anunciou sua entrada em outros mercados do Sul da Ásia. Um exemplo disso é a Leapmotors, que está prestes a apresentar seu primeiro carro elétrico mais acessível, fruto da parceria com o grupo.

A Malásia será o primeiro mercado onde a Leapmotors irá entrar, de acordo com o site econômico Paultan. O primeiro carro elétrico será o T03, segundo a publicação, um veículo elétrico urbano com preço acessível, variando entre US$ 7 mil (cerca de R$ 35 mil) e US$ 12,4 mil (aproximadamente R$ 62 mil em valores convertidos).

A versão mais barata do T03 contará com um motor de 54 cv e autonomia de 200 km, por US$ 7 mil. Haverá também uma versão com 74 cv, além de outra mais potente, com 108 cv, combinada com baterias de 31,9 kWh e 41 kWh, que podem proporcionar uma autonomia de até 400 km com uma única carga.

Em uma apresentação recente para a imprensa asiática, a Stellantis revelou os planos das marcas Jeep, Peugeot e Citroën, com destaque para a inclusão da Leapmotors.

Os planos são ousados. A Leapmotors, uma empresa relativamente nova no setor, com menos de dez anos de atuação, tem a intenção de lançar os SUVs C10 e C11, além do sedã C01, juntamente com o T03. A marca planeja uma expansão para países do sul asiático, como Malásia, Camboja, Tailândia, Laos, entre outros.