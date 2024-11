Strada, HB20 e T-Cross são líderes de vendas até 19/10: veja os números Picape compacta mantém hegemonia, Hyundai HB20 cresce e T-Cross mantém liderança entre SUVs Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/10/2024 - 15h00 (Atualizado em 21/10/2024 - 15h00 ) twitter

Fiat Strada Fiat/Divulgação

O mercado de vendas de carros registrou pouco mais de 113 mil unidades comercializadas até o dia 19 de outubro. de 2024. Em relação a setembro as vendas cresceram pouco mais de 18%.

Segundo dados do Renavam, a Fiat Strada lidera o ranking de vendas de outubro, uma vez que teve 7.968 unidades vendidas até o dia 19 de outubro, o que deixou a picape na frente do Hyundai HB20, que teve 7.960 unidades emplacadas. Logo atrás ficou o Volkswagen Polo com 7.258 unidades comercializadas. Veja o Top 10 veículos mais vendidos em outubro.

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

Os números ainda mostram que o Chevrolet Onix ficou na quarta colocação com 5.793 unidades emplacadas. Próximo dele ficou o Volkswagen T-Cross com 5.324 unidades comercializadas. O sexto lugar ficou com o Fiat Argo, que teve 4.828 unidades contabilizadas, superando o Chevrolet Tracker com 4.372 unidades licenciadas.

Volkswagen/Divulgação

Atualizado recentemente, o Hyundai Creta teve 4.167 unidades emplacadas e ficou na oitava posição. Já o Fiat Mobi, que teve 3.996 unidades negociadas. Por fim, o Nissan Kicks teve 3.984 unidades vendidas e ficou na décima colocação.

Top 10 veículos mais vendidos em outubro de 2024

1 - Fiat Strada: 7.968

2 - Hyundai HB20: 7.960

3 - VW Polo: 7.258

4 - Chevrolet Onix: 5.793

5 - VW T-Cross: 5.324

6 - Fiat Argo: 4.828

7 - Chevrolet Tracker: 4.372

8 - Hyundai Creta: 4.167

9- Fiat Mobi: 3.996

10- Nissan Kicks: 3.984

