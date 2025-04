Tank 300 tem 500 unidades vendidas em 6 dias SUV híbrido PHEV com tração 4x4 está à venda por R$ 333 mil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/04/2025 - 18h00 (Atualizado em 13/04/2025 - 18h00 ) twitter

GWM Tank 300 chega ao Brasil com foco no off-road, luxo e preço competitivo - GWM/Divulgação

A GWM anunciou que o Tank 300, deu mais novo SUV híbrido e 4x4, alcançou 518 unidades vendidas em seis dias. A meta da empresa ainda que não tenha divulgado oficialmente era de vender 500 unidades no primeiro mês de lançamento.

GWM/Divulgação Chris Castanho

A marca anuncia que o preço de lançamento de R$ 333.000 será praticado até o dia 30 de abril. Ainda não há definição do preço a partir de 1º de maio.

GWM/Divulgação CACALO

“Sabíamos que o Tank 300 era um produto forte, mas ficamos surpresos com a velocidade e intensidade da resposta do público. As avaliações extremamente positivas de jornalistas e concessionários durante o lançamento nos deram ainda mais confiança de que estamos no caminho certo. O sucesso nas vendas só confirma que o brasileiro estava esperando por um SUV que unisse esse nível de sofisticação, desempenho e capacidade off-road em um único veículo”, destaca Diego Fernandes, COO (ChiefOperating Officer) da GWM Brasil.

GWM/Divulgação CHRIS CASTANHO FOTOGRAFIA

O SUV off road Tank 300 Hi4-T já está à venda na rede de concessionária da rede GWM

‌



Design do Tank 300

‌



Com visual parrudo e com ângulos retos, o Tank 300 se inspira em modelos de visual tradicional com alguma herança no Jeep Wrangler e Land Rover Discovery mas tem muita personalidade. Os faróis redondos, a grade preta e o estepe na tampa traseira fazem parte dessas referências.

‌



GWM/Divulgação CHRIS CASTANHO FOTOGRAFIA

Nas ficha técnica o Tank 300 Hi4-T mede 4,76 metros de comprimento, 1,90 metro de largura, 1,90 metro de altura e 2,75 metros de entre-eixos. Ângulo de entrada de 32°, 22cm de altura do solo e 33° de saída.

Interior do Tank 300

O Tank 300 tem painel com base reta assim como o volante, bancos mais largos e perfil robusto com linhas quadradas e saídas de ar arredondadas. Conta com 2 telas integradas com plataformas GUX e 24,6”, multimídia com Apple CarPlay e Android auto sem fio, painel com tela configurável com qualidade “retina” e integração com modos off road. O sistema de som tem 9 falantes e 4 tweets além de tecnologia de cancelamento de ruído na carroceria além de 3 camadas de borracha para melhor isolamento. O carro também traz aplicativo “MY GWM” com controles do veículo, manutenção e comandos remotos

GWM/Divulgação CACALO

No console central elevado há um seletor de modos de condução bem destacado para combinar com o perfil externo e há controle rotativo de condução e modos de tração. Há bancos elétricos com 8 ajustes paga o motorista e 4 para o passageiro e bancos traseiros rebativeis 60/40 além do porta malas elétrico e teto solar panorâmico.

Motor híbrido 2.0 a gasolina e elétrico

O SUV da GWM é equipado com um motor 2.0 turbo a gasolina de injeção direta, combinado a um motor elétrico no eixo dianteiro, que rende até 394 cv de potência e 76,4 kgfm de torque e baterias NMC de 37kwh. A transmissão é automática de 9 marchas específica para veículos off road integrada até mesmo ao motor elétrico. A GWM diz que “Hi4-T” significa “híbrido, inteligente e com tração 4x4”. “Quando comparo com veículos 4x4 tradicionais ele é até 30% mais eficiente e 0-100km/h em 6,8s”, diz Raphael Magalhães, head de produto da GWM.

GWM/Divulgação CACALO

A autonomia elétrica na cidade pode chegar a 100km (ciclo WLTP). Segundo a GWM a bateria é dom tipo “blindada” capaz de suportar 1500 ºC de temperatura. O Tank 300 também tem pacote Adas nível 2 com controle de Cruzeiro adaptativo, alertas de ponto cego, frenagem e alertas além de câmera 360 e modo de câmera inferior.

GWM/Divulgação CHRIS CASTANHO FOTOGRAFIA

O carregamento tem modo de 6,6kwh em modo lento e 50kwh no modo rápido. O tempo de carga pode variar entre 6h em wallbox e menos de 1h em sistema de alta potência.

Preço da novidade

O Tank 300 tem preço único de R$ 333 mil e os primeiros clientes terão a escolha de um ano de seguro grátis ou instalação do wallbox (o equipamento também está incluído) com 5 anos de garantia e 8 para a bateria além do plano de garantia de recompra da GWM.

Novo GWM TANK 300 híbrido estreia dia 04/04 no Brasil: quem arrisca o preço ? VEJA O VÍDEO!





