GWM Tank 300 estreia com visual robusto, motor híbrido e tração 4x4 SUV médio chega em versão única ao país com sistema híbrido PHEV exclusivo e aptidão para andar na terra Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/04/2025 - 08h59 (Atualizado em 04/04/2025 - 08h59 )

GWM/Divulgação Chris Castanho

A GWM lança nesta semana o seu terceiro produto no Brasil: o SUV off road Tank 300 Hi4-T. A novidade tem tecnologias exclusivas para condução no fora de estrada e proposta visual tradicional com ângulos retos, algo bem diferente do Haval H6. A novidade estreia no mercado nacional em versão única por R$ 333 mil com R$ 9 mil de sinal e cinco anos de garantia, recompra garantida e 30 opções de acessórios na rede de 100 concessionários da marca.

GWM/Divulgação CHRIS CASTANHO FOTOGRAFIA

O Tank foi lançado no final de 2020 na China e hoje é vendido em 12 países nas regiões do Oriente Médio Ásia, África e na América Latina era vendido no México antes do lançamento no Brasil.

GWM/Divulgação CHRIS CASTANHO FOTOGRAFIA

A GWM diz ter feito vários ajustes no desenvolvimento do carro com calibração de motor e relação com a transmissão, suspensão mais rígida, multimídia entre outros.

GWM/Divulgação CHRIS CASTANHO FOTOGRAFIA

Nas dimensões o Tank 300 Hi4-T mede 4,76 metros de comprimento, 1,90 metro de largura, 1,90 metro de altura e 2,75 metros de entre-eixos. Ângulo de entrada de 32°, 22cm de altura do solo e 33° de saída.

GWM/Divulgação CACALO

Por dentro o SUV se destaca pelo perfil robusto com linhas quadradas e saídas de ar arredondadas, com 2 telas integradas com plataformas GUX e 24,6”, multimídia com Apple CarPlay e Android auto sem fio, painel com tela configurável com qualidade “retina” e integração com modos off road. O sistema de som tem 9 falantes e 4 tweets além de tecnologia de cancelamento de ruído na carroceria além de 3 camadas de borracha para melhor isolamento. O carro também traz aplicativo “MY GWM” com controles do veículo, manutenção e comandos remotos

GWM/Divulgação CACALO

No console central que tem porta objetos climatizado, há um seletor de modos de condução e tração além da alavanca com perfil quadrado. Há bancos elétricos com 8 ajustes paga o motorista e 4 para o passageiro e bancos traseiros rebativeis 60/40 além do porta malas elétrico e teto solar panorâmico.

Motor híbrido 4x4

O SUV da GWM é equipado com um motor 2.0 turbo a gasolina de injeção direta, combinado a um motor elétrico no eixo dianteiro, que rende até 394 cv de potência e 76,4 kgfm de torque e baterias NMC de 37kwh. A transmissão é automática de 9 marchas específica para veículos off road integrada até mesmo ao motor elétrico. A GWM diz que “Hi4-T” significa “híbrido, inteligente e com tração 4x4”. “Quando comparo com veículos 4x4 tradicionais ele é até 30% mais eficiente e 0-100km/h em 6,8s”, diz Raphael Magalhães, head de produto da GWM.

GWM/Divulgação CACALO

A autonomia elétrica na cidade pode chegar a 100km (ciclo WLTP). Segundo a GWM a bateria é dom tipo “blindada” capaz de suportar 1500 ºC de temperatura. O Tank 300 também tem pacote Adas nível 2 com controle de Cruzeiro adaptativo, alertas de ponto cego, frenagem e alertas além de câmera 360 e modo de câmera inferior. O carregamento tem modo de 6,6kwh em modo lento e 50kwh no modo rápido. O tempo de carga pode variar entre 6h em wallbox e menos de 1h em sistema de alta potência.

Como funciona o 4x4? Testamos na prática

O primeiro contato com o GWM Tank 300 foi no circuito Raceville, complexo recém inaugurado em Brotas, no interior de São Paulo. Aceleremos o carro nas recém asfaltadas pistas do autódromo onde foi possível perceber a força dos seus quase 400cv.

Ao fazer curvas mais inclinadas a carroceira se mostra rígida mas um pouco atenta aos desvios para corrigir com os sistemas de controles de tração e estabilidade. Nas curvas, é possível notar o “corte” do motor até que as rodas estejam mais seguras para que o motor siga trabalhando. Chamou a atenção para o silêncio a bordo graças à tripla vedação de borracha e também ao pára-brisa acústico.

O sistema Hi4-T consiste em um sistema de tração 4x4 que oferece construção com chassi de longarinas, sistema 4x4 mecânico e 3 bloqueios de diferencial. Há controles de tração 4x2, 4x4 e 4x4 com reduzida e 9 modos de contidos incluindo areia e lama, estrada acidentada e “expert” com ajustes customizáveis. E os modos de potência permitem ajuste de modo híbrido, elétrico e inteligente.

GWM/Divulgação CHRIS CASTANHO FOTOGRAFIA

Saímos do circuito Raceville para explorar um pouco da terra e lama em um trajeto fora de estrada montado no local. Foi possível perceber a força e o controle mantidos no Tank 300 para compensar rodas com menos tração com seus três bloqueios de diferencial.

Nos modos lama e areia, o Tank 300 tem assistente de manobras em curvas fechadas. Por meio do ABS o SUv reduz o espaço de manobra em 20% o que facilita o trânsito dentro de trilhas e locais mais apertados. Dentro do modo autônomo, o carro tem condução de 4 a 12km/h sem intervenção do motorista para situações off road.

A GWM compara o Tank 300 com o Mercedes Classe G e o Jeep Wrangler. Indiretamente ele concorre com outros SUVs com tração integral como BYD Song Plus Premium, além do Toyota SW4, Mitsubishi Pajero Sport e Chevrolet Trailblazer além do Land Rover Discovery.

O Tank 300 custa R$ 333 mil mediante o sinal de R$ 9 mil com um ano de seguro grátis e instalação do wallbox (o equipamento também está incluído) com 5 anos de garantia e 8 para a bateria e garantia de recompra.

