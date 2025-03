Testamos a nova Royal Enfield Himalayan 450cv na terra e no asfalto Nova geração será “mudança de chave” na estratégia da marca e combina visual de big trail com preço mais acessível Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/03/2025 - 02h00 ) twitter

Royal Enfield/Divulgação

No mercado de motos com aptidão off road para longas distâncias os modelos disponíveis em fabricantes como BMW, Honda, Triumph entre outras começam na faixa dos R$ 100 mil explorando faixas mais altas de cilindrada. E Royal Enfield lançou nesta semana a Himalayan 450: diferente da primeira geração a nova Himalayan ganha motor 15cv mais potente, suspensão nova, motor novo e muitas evoluções em relação a antiga 411cm3. Se por um lado ela fica longe de um motor de 1000cc por outro oferece um bem aproveitado propulsor de 450cc e preço convidativo a partir de R$ 29,9 mil. O R7-Autos Carros testou a novidade durante o evento de lançamento realizado em Caxias do Sul/RS.

Royal Enfield/Divulgação

A Himalayan já existe no portfólio da Royal Enfield mas se tratava de uma moto menor e com desempenho bem mais modesto com 400cc. A marca admite que os clientes pediram melhorias em suspensão, melhor desempenho e freios e com base nestas premissas desenvolveram a nova geração.

Royal Enfield/Divulgação

O design é mais atual com um toque vintage com amplas rodas, suspensão de longo curso, tanque de 17 litros e porte altivo similar ao de uma big trail.

Royal Enfield/Divulgação

O farol arredondado em LED traz a herança vintage com pára-brisa baixo, paralamas que se integram ao estilo da moto adicionados de um para-barro e o tanque estreito e uma pilotagem mais confortável e mais baixa com assento ajustável em até 4cm.

Royal Enfield/Divulgação

A geração anterior foi lançada em 2016 com 411cc refrigerado a ar e agora o motor da nova Himalayan é o um 450 ou 452 cm³ monocilíndrico “Sherpa” a gasolina capaz de gerar 40cv de potência a 8.000 rpm e torque de 4,07 kgfm a 5.000rpm. Segundo a Royal Enfield 90% do torque está disponível em 3.500rpm. A transmissão tem seis marchas com embreagem deslizante, outra novidade para a marca Royal Enfield.

Royal Enfield/Divulgação

Entre as novidades estão um novo painel de 4 polegadas com gráficos mais claros e projeção de mapa a partir do celular. A suspensão segue a receita tradicional de garfo duplo na dianteira com 200mm de curso e sistema monoshock na traseira com ajuste de pré carga e também 200mm. A Royal Enfield diz ter desenhado a Himalayan para uma posição de pilotagem natural com secção central mais estreia que a dianteira e traseira para um bom encaixe do piloto. São 2,24m de comprimento, 23cm de altura livre do solo e 1,31m de altura.

Os freios são da ByBre (do grupo Brembo) com discos de 320mm na dianteira e 270mm na traseira com abs duplo e ajuste específico lata off road. O tanque de gasolina tem 17 litros para uma autonomia média de 450 litros.

Marcos Camargo Jr. 21.03.2025

Alem da nova embreagem deslizante a nova Himalayan 450 também incorpora dois modos de pilotagem: Performance e ECO. Ao todo serão 150 acessórios customizáveis na concessionária com vários itens e agrupados nos modos “Adventure” e “Rally” com itens adaptáveis ao perfil de cada proposta.

Teste com a nova Himalayan

O teste proposto pela Royal Enfield teve mais de 80% do trecho composto por terra, cascalho, pedras alem de subidas e descidas pela região de Caxias do Sul onde estão os famosos cânions da região Sul do país. Partindo de Cambará do Sul ingressamos por um trecho de asfalto onde o fôlego do motor 450 fica muito evidente já a partir das 3.000rpm. A escala de marchas evolui de forma suave e o freio apesar de arisco é fácil de acostumar com destaque para o traseiro que é bem eficiente.

Marcos Camargo Jr. 21.03.2025

Embora pesada com 198kg, a Himalayan é dócil e permite uma transição entre a posição ereta e sentada, muito útil no off road. Assim, saímos do asfalto para as mais diversas situações mais difíceis onde exige mais força e controle. Mesmo em trecho de pedras grandes e lama pelo caminho, a suspensão se provou valente e o curso de 200mm foi útil para testar a rigidez da moto. Mesmo em quarta ou quinta marcha, há fôlego e na segunda e terceira a Himalayan sugere sempre velocidade maior.

Marcos Camargo Jr. 21.03.2025

O painel digital é uma novidade e conectou bem com o celular mas durante a viagem o pó não permitiu ver mais os instrumentos digitais. O ideal nas paradas é molhar o conjunto para voltar a ter acesso ao painel que é bem completo e tem indicador de marcha, velocidade, computador de bordo, opção de desligamento do ABS traseiro entre outros. Ao fim das contas a Himalayan foi aprovada em mais de 300km de viagem com boa parte de trechos sem asfalto. Para quem quer se aventurar neste universo o preço é convidativo indo dos R$ 29,9 mil até R$ 31,9 mil na versão com pintura preta e letras douradas além de pneus sem câmara.

Royal Enfield/Divulgação

A Royal já vendeu cerca de 500 das 750 unidades disponíveis no primeiro lote mediante reserva de R$ 2 mil no site da marca. A compra efetiva será feita em um concessionário mais próximo.

Preços e versões da Royal Enfield Himalayan 450:

Himalayan 450 Salt (salmão) e Slate Poppy Blue (azul) – R$ 29.990

Himalayan 450 Hanle Black (preta) – R$ 30.990 Himalayan 450 Kamet White (branca) e a Hanle Black Tubeless (preta) – R$ 31.990

NOVA ROYAL ENFIELD HIMALAYAN: nova geração com 450cc e novas tecnologias que eu vou testar no sul do Brasil. VEJA O VÍDEO!

@marcoscamargo_carros NOVA ROYAL ENFIELD HIMALAYAN: nova geração com 450cc e novas tecnologias que eu vou testar no sul do Brasil e logo volto para mostrar para vocês! . Preço eu gostei também e está no vídeo ⏯️ ♬ Travel, adventure, movie LIFE series, acoustic guitar, synth - AtagoSounds

