Honda HR-V Touring: testamos o SUV com maior valor de revenda

O Honda HR-V teve pouco mais de 50.000 unidades vendidas em 2024 e está disponível em quatro versões com duas opções de motorização: 1.5 turbo e aspirada de até 177cv. Recentemente o SUV da Honda recebeu o prêmio “Maior Valor de Revenda” da agência Autoinforme. O R7-Autos Carros testou o SUV na versão topo de linha Touring que faz parte de uma ação comercial que a marca está lançando a partir desta semana em algumas concessionárias da rede.

O HR-V Touring 2024 se destaca pelo motor 1.5 turbo de 177 cv com 24,5kgfm que é bem mais potente que as versões de entrada com motor 1.5 aspirado de 126cv.

Na versão Touring as rodas são de 17 polegadas e apresentam um desenho exclusivo, com acabamento preto brilhante nos para-choques e caixas de roda, além de um filete cromado na dianteira, que é idêntico, no restante aos modelos de entrada da linha. Por dentro, os modelos mais caros oferecem a opção de acabamento em couro claro como é o caso da unidade avaliada.

Em relação às medidas, o Honda HR-V Touring tem 4.385 mm de comprimento, 2.610 mm de entre-eixos, 1.590 mm de altura e 1.790 mm de largura. O porta-malas, com abertura elétrica, tem capacidade para 350 litros, enquanto o tanque de combustível pode levar até 50 litros.

Bem equipado

O Honda HR-V Touring 2024 está equipado com uma central multimídia de 8 polegadas touchscreen, que oferece conexão com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Além disso por meio do aplicativo myHonda Connect, que oferece serviços de conectividade, o cliente pode ter acesso aos serviços de rastreamento, diagnóstico, controle de revisões e serviço de assistência 24h.

Itens de série do HR-V Touring

O SUV da Honda tem equipamentos como o pacote Honda Sensing que inclui controle de cruzeiro adaptativo, que auxilia o motorista a manter uma distância segura em relação ao veículo à sua frente e permite ajustar a velocidade por meio de botões no volante. Além disso, possui a tecnologia CMBS, que aciona os freios para mitigar colisões ao detectar uma possível colisão frontal. O veículo também está equipado com sistema de permanência de faixa, que reconhece as faixas de rodagem e ajusta a direção para manter o veículo centralizado nas linhas de marcação da via.

Entre os itens de série estão 6 airbags, câmera de ré com visão multivisão, faróis em LED, sistema de fixação para cadeirinhas infantis, assistente para redução de ponto cego, chave com função Smart Entry com controle remoto, abertura e fechamento dos vidros e destravamento das portas por sensor de aproximação na chave, entre outros equipamentos.

Teste do HR-V Touring

O ponto mais destacado do HR-V Touring, sem dúvida, é o desempenho do motor 1.5 DI VTEC Turbo Flex, que produz 177 cv a 6.000 rpm, com torque de 24,5 kgfm entre 1.700 e 4.500 rpm. A transmissão é automática do tipo CVT e inclui Paddle Shifts no volante para uma experiência de condução mais esportiva. Há controle de modos de condução para os modos eco, normal e sport.

Para um veículo familiar uma das vantagens é o banco Magic Seat que permite uma flexibilidade do espaço interno com bancos traseiros rebativeis. Com a modulação é possível erguer um ou os dois bancos para levar itens de maior volume se necessário. Com a ação “Você de HR-V” a rede de concessionários oferece bônus de R$ 15 mil com valorização do carro usado na troca e condições diferenciadas de financiamento pelo banco Honda.

Itens de série do Honda HR-V 2025

Honda HR-V EX 1.5

* Grade dianteira filetada

* Direção elétrica progressiva (EPS)

* Rodas de liga leve de 17 polegadas

* Freio de estacionamento eletrônico

* Controles de tração e estabilidade

* Assistente de partidas em aclive

* Assistente de controle de descida

* Seis airbags (frontais, laterais e de cortina)

* Câmera de ré

* Alerta de pressão dos pneus

* Lembrete de esquecimento de objetos no banco traseiro

* Assistente para redução de ponto cego

* Piloto automático adaptativo

* Sistema de frenagem para mitigação de colisão

* Sistema de permanência de faixa

* Sistema para mitigação de evasão de pista

* Farol alto automático

* Faróis com acendimento automático (sensor crepuscular)

* Ar-condicionado digital automático com ventilação para os ocupantes traseiros

* Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade

* Multimídia com tela de 8”

* Quadro de instrumentos digital com 4,2 polegadas

Honda HR-V EXL 1.5

* Itens da versão anterior mais:

* Faróis de neblina em LED

* Chave presencial

* Partida do motor por botão

* Sensores de estacionamento traseiros

* Quebra-sóis dianteiros com espelhos e iluminação

* Retrovisor interno fotocrômico

* Volante e alavanca do câmbio revestidos em couro

* Revestimento dos bancos em couro na cor preta

* Sistema de som com quatro alto-falantes e dois tweeters

* Carregador de celular por indução

Honda HR-V Advance Turbo

* Itens da versão anterior mais:

* Grade dianteira em colmeia e preto brilhante

* Sensores de estacionamento dianteiros

* Para-choques esportivos

* Escapamento Duplo com ponteiras

* Revestimento dos bancos com couro na cor Preta ou Cinza Claro

* Seleção de modo de condução Normal + ECON + Sport

* Sistema MyHonda Connect

* Quadro de instrumentos digital TFT de alta resolução de 7 polegadas

Honda HR-V Touring Turbo

* Itens da versão anterior mais:

* Rodas de liga leve de 17 polegadas com design exclusivo

* Banco do motorista com ajuste elétrico

* Acabamento do volante em preto brilhante nos comandos e no raio inferior

* Sistema de som com quatro alto-falantes e quatro tweeters

* Tampa do porta-malas automática com sensor de presença e função Hands Free

* Partida remota do motor pela chave

