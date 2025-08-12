Testamos o Chevrolet Onix 2026: primeira mudança em 6 anos Hatchback e sedã ganharam amplas telas e agora contam com cinco anos de garantia Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/08/2025 - 02h00 ) twitter

Chevrolet Onix 2026 Marcos Camargo Jr 11.08.2025

O Chevrolet Onix é um dos produtos mais bem sucedidos da história da GM no Brasil, uma vez que teve mais de 3 milhões de unidades vendidas desde o lançamento lá em 2012, na primeira geração. A segunda geração chegou em 2019 mas há seis anos o compacto não recebia mudanças. Agora, a Chevrolet faz uma nova atualização, deixando os modelos com cara de “Mini Cruze”, mas sem mexer na polêmica correia banhada em óleo, que está no motor 1.0 turbo, que agora para se enquadrar ao Programa Carro Sustentável, passa a ter até 115,5 cv.

Chevrolet Onix 2026 Marcos Camargo Jr 11.08.2025

O R7-Autos Carros, que esteve no lançamento dos modelos alguns meses atrás e, desta vez, guiou a versão Onix RS, que custa R$ 130.190, da capital paulista até o município de Dourado, no interior de São Paulo.

Chevrolet Onix 2026 Marcos Camargo Jr 11.08.2025

Dinâmica de condução segue igualAntes de falar das mudanças visuais, que não são gritantes aos olhos, é preciso dizer que a GM não mudou a condução do Onix 2026, seguindo confiável, com um acerto de suspensão firme para enfrentar as ruas brasileiras, sem perder agilidade.

Chevrolet Onix 2026 Marcos Camargo Jr 11.08.2025

Agora, o modelo está 18 graus mais alto do chão, o que vai evitar aqueles trincos no para-choque, que acontecia na versão anterior. A direção elétrica também foi recalibrada mas a mudança é imperceptível.

Chevrolet Onix 2026 Marcos Camargo Jr 11.08.2025

Embora tenha perdido potência, pois agora tem 115,5 cv, mas com o mesmo torque de 16,8 kgfm, o Onix 2026 não tem mais aquele delay chato na transmissão automática de seis marchas com o motor 1.0 turbo. Vai bem nas arrancadas e retomadas, mas claro, tenha paciência pois se trata de um veículo 1.0. O motor aliás é rigorosamente o mesmo da família Ecotec CSS Prime com uma nova correia banhada a óleo (veja mais abaixo) três cilindros turbo mas sem injeção direta que está presente no Tracker e na Montana.

Consumo do Onix 2026 Em relação ao consumo, é de 13,7 km/l na cidade e de 17,7 km/l na estrada com gasolina. Já com etanol faz 9,8 km/l no trecho urbano e 12,8 km/l no trecho rodoviário.

Chevrolet Onix 2026 Marcos Camargo Jr 11.08.2025

Mini CruzeVisualmente, o novo Chevrolet Onix 2026 ficou com uma cara de Mini Cruze, já que traz farois com um desenho com um pouco mais de vinco, assim como novos aplique escurecido sobre a grade frontal. As lanternas traseiras também ganharam um novo arranjo. As rodas podem ser de até 16 polegadas na versão RS.

Chevrolet Onix 2026 Marcos Camargo Jr 11.08.2025

Agora, o painel passa a ter tela de 8 polegadas colorida e de fácil visualização e central multimídia de 11 polegadas, essa com conexão com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Há ar-condicionado digital e carregador de smartphone sem fio no interior. Correia Polêmica Além disso, a Chevrolet passa a equipar o Onix com uma nova correia banhada a óleo, componente que combina elementos de sistemas de correia dentada a seco e de corrente de comando. De acordo com a marca, o objetivo é reduzir atrito mecânico e ruído, além de otimizar o rendimento do motor e contribuir para o controle das emissões.

Chevrolet Onix 2026 Marcos Camargo Jr 11.08.2025

Pois bem, a mudança foi implementada devido à recorrência de lubrificantes fora das especificações, adulterados ou vencidos, que aceleram o desgaste e afetam o desempenho de componentes internos. A nova correia possui composição química com maior resistência à acidez e à contaminação por resíduos presentes em óleos inadequados, mantendo o intervalo de substituição em 240 mil quilômetros.

