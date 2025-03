Veja como são os novos Fastback e Pulse na versão Lollapalooza Dupla traz visual exclusivo e adesivos e emblemas alusivos ao festival de música Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fiat Pulse Lollapalooza

A Fiat mostra no festival Lollapalooza, a dupla de SUVs compactos Pulse e Fastback em uma série especial alusiva ao festival de música que acontece neste final de semana em São Paulo. O R7-Autos Carros viu de perto a dupla de crossovers compactos que serão lançados em breve no mercado com visual específico e novos itens de série.

Fiat Pulse Lollapalooza

Visualmente, os carros recebem um adesivo alusivo ao evento com a inscrição “Lollapalooza”, teto com pintura preta assim como as rodas aro 17 e acabamentos diferenciados, bem como bancos em couro. Novos itens de série A edição especial traz novidades, como frenagem autônoma de emergência, alerta de mudança involuntária de faixa e retrovisor interno eletrocrômico. Já o Fiat Connect////Me, agora recebe pacote com 60 GB de Wi-Fi gratuito, disponível por até 12 meses.

Fiat Pulse Lollapalooza

Entre os itens de série, o Pulse e Fastback Lollapalooza ganham partida remota e o carregador por indução, além de uma multimídia de 10,1 polegadas e o sistema de detecção de chuva.

Fiat Pulse Lollapalooza

O motor é o conhecido T200 HYBRID que combina motor 1.0 turbo de 125/130cv com 20kgfm de torque associado ao câmbio do tipo CVT que simula sete marchas. Segundo a Fiat a economia de combustível chega a 11,5% na gasolina e 9,8% no etanol. Os preços não foram revelados.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.