Vendas da Dodge caem 29% e motor V8 pode voltar ao catálogo Fim do Charger e Challenger com motor V8 derrubaram resultados e executivos admitem que Stellantis estuda retorno do propulsor Autos Carros|Marcos Camargo Jr 15/02/2025 - 09h24 (Atualizado em 15/02/2025 - 11h52 )

Assim como aconteceu com a Ram em 2024 nos Estados Unidos, com queda de 19% nas vendas ao longo do ano, a divisão Dodge viu as vendas desabarem 29%. Isso porque o Charger e o Challenger saíram de linha com seus motores V8, o que fez as vendas caírem. Com a saída de Carlos Tavares, o motor V8 deve voltar aos produtos da Stellantis sem tirar, é claro, a opção elétrica de linha.

Dodge Challenger Hellcat é a versão suprassumo, com 716 cv Divulgação

O novo Charger Daytona saiu da linha de produção em março de 2024, e a Dodge também anunciou uma versão a combustão chamada Sixpack, equipada com o novo motor seis cilindros em linha Hurricane biturbo.

Stellantis começa a aceitar pedidos do “Muscle elétrico” Charger Daytona Stellantis/Reprodução

A potência divulgada varia entre 420 e 550 cv, números significativamente superiores ao do Charger 2023 com motor V8 5.7 Hemi, que entregava 370 cv. Mas a princípio não é o que os clientes querem.

Este ano também pode marcar a vinda oficial do Ford Mustang, relançado no fim de 2013 Divulgação

Enquanto isso, o novo CEO da Dodge, Matt McAlear, que assumiu o cargo em junho de 2024, já trouxe consigo mais esperança para os fãs do V8. Em entrevista recente ao The Drive, nos EUA, ele não descartou a possibilidade de um Charger V8 voltar à linha da Dodge. O CEO da Ram também já criticou o fim do motor V8 a gasolina nas picapes e somou a esse coro.

‌



“Estamos sempre buscando oferecer o melhor desempenho da categoria, aprimorar a performance e ultrapassar limites… Haverá variações de motorização que continuarão surgindo. Ainda nem lançamos o SRT, então ainda há muito a ser feito… e quem sabe o que pode acontecer se houver viabilidade comercial e potencial de mercado… Uma das coisas animadoras é que, com a mudança na liderança, os V8s não são mais um tabu dentro da empresa.”

Teste da nova Ram 1500: sem V8 porém mais rápida e eficiente Marcos Camargo Jr./18.10.2024

Mas antes que a Stellantis retome a produção dos motores V8 para a Ram e também para os esportivos da Dodge, será preciso investir para adequar os propulsores às normas vigentes antipoluição e ruído.

‌



Depois, esses motores deverão ser homologados para só enfim serem testados. Isso levará algum tempo, mas já mostra que os fãs dos grandes motores podem não estar mais órfãos dentro da linha Stellantis no futuro.





