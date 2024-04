Vendas da Porsche desabam até 24% no 1° trimestre Cayene segue como modelo mais vendido e emplacou 28 mil unidades no primeiro trimestre

A Porsche reportou um número preocupante nas vendas em mercados como Europa, Estados Unidos e China, os mais importantes do mundo. Durante os três primeiros meses de 2024, a Porsche vendeu 77.640 unidades no mundo todo, uma queda de 4% sobre o mesmo período de 2023.

(Porsche/Divulgação)

No entanto, ao observar alguns mercados de forma separada o número foi bem pior. Nos Estados Unidos onde a queda chegou a 23%, 15.087 foram entregues aos seus clientes.

Cayenne teve 83.071 unidades licenciadas em todo o mundo Cayenne teve 83.071 unidades licenciadas em todo o mundo

Na China o declínio foi ainda mais acentuado: 24% com 16.340 unidades entregues no período. A Porsche cita em seus relatórios de resultados de que a culpa é dos chineses que vem acelerando com a presença de marcas locais com proposta de luxo. Da mesma forma diz que teve dificuldades em produzir determinados modelos.

Apesar dos resultados negativos a Porsche reportou crescimento de 37% das vendas na Alemanha de 8,2 mil para 11,2 mil unidades no primeiro trimestre. Como um todo as vendas na Europa cresceram 9% e em outras regiões como a América latina as vendas cresceram até 14%.

Porsche confirma Taycan renovado no Brasil, mas só em 2025 Porsche confirma Taycan renovado no Brasil, mas só em 2025 (Porsche/Divulgação)

Também por isso, os resultados preocupam o mercado. Durante o último trimestre de 2023, o Porsche Cayenne por exemplo vendeu 28.025 unidades, um crescimento robusto de 20% Sobre o período anterior. Já as vendas do Macan que foi reformulado agora vinham caindo 14% no final do ano passado.

Fato é que a Porsche vem enfrentando dificuldades para emplacar mais modelos elétricos. O agora renovado Taycab escorregou 24% nas vendas que antecedem a nova versão. Vamos ver como a marca de Stuttgart irá preparar sua recuperação uma vez que só na linha do 911, ícone da marca, as vendas cresceram 17% no trimestre com 12.892 unidades entregues aos clientes.