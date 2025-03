VW corta preço do ID.4 na China para acelerar vendas

VW corta preço do ID.4 na China para acelerar vendas SUV elétrico agora custa menos de US$ 20 mil na versão de entrada Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/03/2025 - 11h00 (Atualizado em 01/03/2025 - 11h00 ) twitter

CarNewsChina/Divulgação

A Volkswagen enfrenta dificuldades para emplacar os modelos elétricos da linha ID. As vendas vem caindo nos últimos anos em função da concorrência com as marcas locais que oferecem produtos mais baratos. Lançado em 2021 por US$ 26 mil (R$ 150 mil em valores convertidos atualmente) na China hoje o ID.4 custa US$ 19,3 mil (R$ 111 mil), um corte de 30% em relação a quatro anos atrás. Só em janeiro a Volkswagen reduziu o preço em 13% para acelerar as vendas o que corresponde a US$ 2,7 mil ou R$ 15,6 mil. No Brasil o ID.4 não é vendido ao consumidor final mas oferecido por assinatura.

CarNewsChina/Divulgação

Na China a Volkswagen tem três parceiras: SAIC-VW, FAW-VW e Volkswagen Anhui com a Jac Motors. O ID.4 é oferecido por sua vez em quatro versões:

CarNewsChina/Divulgação

A de entrada é a “Smart” com bateria CATL de 52,8kwh com autonomia de 425km e um motor de 125kw e 31Nm de torque. A versão “Long Range” tem bateria maior e motor de 170kw ou 228cv e bateria de 80kwh com 601km de autonomia.

CarNewsChina/Divulgação

O ID.4 teve apenas 34.498 unidades vendidas na China em 2024, o que é pouco para uma marca tão grande. O ID.3 com preço mais competitivo teve 93.816 unidades no ano passado.

