Antes da oficialização do tarifaço, Mauro Vieira se reuniu com Marco Rubio em Washington Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reuniu com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, em Washington, nesta quarta-feira (30) Blog da Farfan|Tainá FarfanOpens in new window 30/07/2025 - 17h54 (Atualizado em 30/07/2025 - 18h02 )

Mauro Vieira foi para os EUA participar de reunião na ONU

O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reuniu com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, em Washington nesta quarta-feira (30), de acordo com interlocutores do Itamaraty.

O encontro aconteceu no mesmo dia em que Donald Trump assinou a ordem executiva oficializando a imposição das tarifas de 50% a produtos brasileiros importados e anunciou a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes.

As novas taxas devem entrar em vigor a partir da próxima quarta-feira (6), e não mais no dia 1° de agosto.

Mauro Vieira foi à Nova York para participar de uma agenda na Organização das Nações Unidos e havia dúvidas se conseguiria uma reunião com o governo norte-americano.

