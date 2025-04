‘Atitude desrespeitosa’, avalia fonte do governo sobre recusa de indicado ao Ministério das Comunicações Entorno de Lula criticou como o União Brasil lidou com a vaga; Pedro Lucas foi indicado e, quase duas semanas depois, recusou Blog da Farfan|Tainá FarfanOpens in new window 22/04/2025 - 20h42 (Atualizado em 22/04/2025 - 20h43 ) twitter

O deputado federal Pedro Lucas Fernandes (União/MA) Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados - 19.03.2025

O entorno do presidente Lula considerou “uma atitude desrespeitosa” do União Brasil como o partido lidou com o espaço oferecido na Esplanada dos Ministérios. A sigla indicou o líder na Câmara dos Deputados, Pedro Lucas (União-MA), para assumir o cargo de Ministro das Comunicações, após Juscelino Filho (União-MA) ser demitido por suspeita de corrupção. Nesta terça-feira (22), o indicado recusou o convite feito por Lula no dia 10 de abril.

“Ofereceram um nome, o convite foi feito, foi aceito, depois pediram um tempo para arrumar a casa, e quase duas semanas depois, recusa”, avalia um interlocutor do Palácio do Planalto.

Até o momento, o União sinalizou que pretende indicar outro nome para a vaga.

“Essa trapalhada faz com que o governo pense em reavaliar o espaço do partido”, disse uma fonte petista, em reservado.

Parlamentares do União Brasil mais alinhados à oposição avaliam que a dificuldade de encontrar um nome é, também, pelo eminente desembarque da sigla do governo, já que o partido tende a apoiar um candidato contrário a Lula em 2026.

