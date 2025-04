Pedro Lucas recusa convite para assumir Ministério das Comunicações Partido disse que vai indicar novo nome para o posto Brasília|Do R7 22/04/2025 - 19h35 (Atualizado em 22/04/2025 - 20h07 ) twitter

O líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, deputado federal Pedro Lucas (União-MA) Mario Agra / Câmara dos Deputados

Convidado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir o Ministério das Comunicações, o deputado federal Pedro Lucas Fernandes (União-MA) recusou ocupar o posto nesta terça-feira (22). O cargo, que pertence ao União Brasil, está vago desde a saída de Juscelino Filho, denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) por suspeita de desvio de verbas enquanto parlamentar.

Em nota, o presidente nacional do partido, Antonio Rueda, disse que o União recebeu com “apreço e respeito o convite do presidente”. No entanto, que após uma “avaliação cuidadosa” e de acordo com a bancada, o parlamentar, que é líder do partido na Câmara, optou por permanecer no posto, “posição estratégica para o partido diante da complexidade da agenda legislativa que se apresenta”.

O parlamentar recebeu o convite há quase duas semanas e dialogava com a bancada até então. Mais cedo, ele se reuniu com o presidente nacional do partido, Antonio Rueda, e com o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP), para tratar sobre o assunto.

Agora o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode deixar a legenda escolher outro nome, ou dar o posto para outro partido, deixando o União com dois ministérios, em vez de três. O partido alega que vai indicar um novo nome. “O União Brasil, ciente da importância da pasta das Comunicações, indicará um novo nome técnico para avaliação do presidente da República”, informou em nota.

Em 10 de abril, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, declarou que Fernandes foi convidado para assumir o Ministério das Comunicações. A declaração foi dada após reunião entre o líder do União Brasil e Lula, no Palácio da Alvorada, em Brasília. O parlamentar foi indicado para o cargo pelo União Brasil, partido que detinha o comando da pasta na distribuição dos postos com os partidos da base aliada.

Pedro Lucas tem 45 anos e está no segundo mandato como deputado federal. Em 2022, ele foi eleito com 159.786 votos, o segundo mais bem votado no Maranhão. Durante fevereiro de 2023 e fevereiro deste ano, foi vice-líder do governo na Câmara dos Deputados. Além disso, é o atual líder do União Brasil na Casa.

Ex-ministro

Juscelino Filho, que também é deputado federal pelo União Brasil do Maranhão, decidiu deixar o cargo após ser denunciado pela PGR ao STF (Supremo Tribunal Federal), na investigação sobre desvio de recursos públicos destinados a obras da Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba), quando ele era deputado federal.

A denúncia foi direcionada ao gabinete do relator do caso, ministro Flávio Dino, como apurou o R7. A defesa do ex-ministro negou as denúncias. Lula ligou, na terça-feira (8), para Juscelino e pediu que ele deixasse o comando do ministério para se concentrar na defesa frente à denúncia da PGR. Ele é o oitavo a deixar a Esplanada dos Ministérios.

Segundo a investigação da Polícia Federal, Juscelino teria atuado para beneficiar uma empreiteira vinculada a políticos e apontada como parte de um suposto cartel envolvido em fraudes. As verbas em questão foram destinadas por meio de emendas parlamentares quando o ministro exercia mandato de deputado federal.

