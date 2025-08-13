Logo R7.com
Cúpula da Câmara avalia punir automaticamente deputados que sentem na cadeira do presidente

Mesa Diretora avalia mudança de regime interno para evitar obstruções, como a de semana passada, durante futuras sessões

Blog da Farfan|Tainá Farfan

Mesa Diretora da Câmara dos Deputados avalia mudança no regime interno para punir novos motins José Cruz/Agência Brasil

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados começou a discutir nesta terça-feira (12), nos bastidores, a possibilidade de adicionar ao regimento interno um novo dispositivo para que qualquer deputado que sente na cadeira do presidente com finalidade de obstruir a sessão seja suspenso automaticamente ou de forma mais célere, por quebra de decoro.

A medida seria uma reação preventiva para possíveis futuros motins, como o que aconteceu na semana passada, quando deputados da oposição ocuparam por 36 horas e resistiram a sair da mesa do plenário.

Técnicas da Casa já foram acionados pela cúpula para apresentar as soluções possíveis.

Para alterar o regimento interno, é necessário um projeto de resolução e a aprovação em plenário.


