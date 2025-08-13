Cúpula da Câmara avalia punir automaticamente deputados que sentem na cadeira do presidente Mesa Diretora avalia mudança de regime interno para evitar obstruções, como a de semana passada, durante futuras sessões Blog da Farfan|Tainá FarfanOpens in new window 13/08/2025 - 09h21 (Atualizado em 13/08/2025 - 09h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Mesa Diretora da Câmara discute a alteração do regimento interno.

Objetivo é punir automaticamente deputados que obstruírem sessões.

A medida visa prevenir motins como o ocorrido na semana passada.

Alterações necessitam de projeto de resolução e aprovação em plenário. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Mesa Diretora da Câmara dos Deputados avalia mudança no regime interno para punir novos motins José Cruz/Agência Brasil

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados começou a discutir nesta terça-feira (12), nos bastidores, a possibilidade de adicionar ao regimento interno um novo dispositivo para que qualquer deputado que sente na cadeira do presidente com finalidade de obstruir a sessão seja suspenso automaticamente ou de forma mais célere, por quebra de decoro.

A medida seria uma reação preventiva para possíveis futuros motins, como o que aconteceu na semana passada, quando deputados da oposição ocuparam por 36 horas e resistiram a sair da mesa do plenário.

Técnicas da Casa já foram acionados pela cúpula para apresentar as soluções possíveis.

Para alterar o regimento interno, é necessário um projeto de resolução e a aprovação em plenário.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.