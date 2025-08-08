Cúpula da Câmara decide punir deputados por motim, mas palavra final caberá ao Conselho de Ética
Marcos Pollon (PL-MS), Marcel Van Hatten (Novo-RS), Camila Jara (PT-MS) e Zé Trovão (PL-SC) deverão sofrer as sanções mais duras
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados se reuniu no início da tarde desta sexta-feira (8) para discutir as punições aos deputados que ocuparam por 36 horas e resistiram a sair da mesa do plenário da Casa. A cúpula da Casa decidiu enviar cerca de 60 nomes de deputados à Corregedoria e, em seguida, ao Conselho de Ética para deliberar sobre as punições.
Integrantes da Mesa ouvidos pelo blog afirmaram que os deputados Marcos Pollon (PL-MS), Marcel Van Hatten (Novo-RS), Camila Jara (PT-MS) e Zé Trovão (PL-SC) terão indicação de punições mais graves, como suspensão dos mandatos pelo período de quatro a seis meses.
Os outros podem sofrer sanção administrativa, como suspensão de participação nas comissões, por exemplo.
O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), poderia baixar um ato da mesa e suspender de imediato os mandatos, mas entendeu que não seria o melhor caminho, já que há muitos parlamentares envolvidos e o clima está instável.
A Mesa da Câmara vai emitir uma nota oficial sobre o assunto.
No rito, o corregedor deverá aceitar a denúncia e, logo depois, encaminhar para o Conselho de Ética — não há um prazo estabelecido para isto ocorrer, mas o corregedor afirmou que o fará com celeridade.
A definição vai depender do presidente do Conselho de Ética pautar.
✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp