Davi Alcolumbre escolhe novo presidente da Codevasf Lucas Felipe de Oliveira, atual gerente executivo da Área Estratégica da empresa, assumirá presidência da estatal. Nome foi indicado pelo atual presidente da Codevasf, Marcelo Moreira, e chancelado pelo presidente do Senado e pelo governo Blog da Farfan|Tainá FarfanOpens in new window 20/05/2025 - 12h33 (Atualizado em 20/05/2025 - 12h35 )

Lucas Felipe de Oliveira, gerente executivo da Área Estratégica, será o novo presidente da Codefasv Cassio Moreira/Arquivo Pessoal

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-BA), escolheu o novo presidente da Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba). Será Lucas Felipe de Oliveira, atual gerente executivo da Área Estratégica da empresa.

O nome está na Casa Civil para aprovação, mas já foi chancelado por lideranças do Palácio do Planalto em conversas anteriores.

Lucas Felipe foi indicado pelo atual diretor-presidente da estatal, Marcelo Moreira. Alcolumbre pediu um nome técnico para dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito na empresa.

Moreira foi indicado ao cargo pelo deputado Elmar Nascimento (União-BA), em 2019, ainda no governo de Jair Bolsonaro.

‌



O atual presidente recebeu propostas do setor privado e tem negociado o nome para sua substituição desde março. Antes da Codevasf, o executivo trabalhou na Odebrecht.

A Codevasf é uma das mais cobiçadas empresas estatais para envio de emendas parlamentares e atua em obras de pavimentação, maquinário agrícola e irrigação.

‌



