Governo brasileiro deve aguardar 1° de agosto para retaliar EUA Palácio do Planalto estuda alternativas para responder ao tarifaço de Trump, mas deve aguardar concretização da taxa de 50% Blog da Farfan|Tainá FarfanOpens in new window e Caroline Aguiar 10/07/2025 - 18h26 (Atualizado em 10/07/2025 - 18h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alckmin, escolhido para coordenar grupo de trabalho PAULO CARNEIRO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 05.07.2025

O governo brasileiro estuda quais medidas da lei de reciprocidade econômica devem ser aplicadas aos Estados Unidos, mas deve aguardar a concretização, em 1° de agosto, das tarifas adicionais de 50% a produtos importados do Brasil anunciadas pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

O objetivo do Palácio do Planalto é minimizar ao máximo o impacto na economia brasileira. Por isso, a taxação tende a ser de setores específicos, pontual, e não a aplicação da lei de reciprocidade de forma irrestrita. Umas das possibilidades em análise é a quebra de patente de medicamentos norte-americanos.

O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, foi o escolhido pelo presidente Lula para coordenar o grupo de trabalho responsável por analisar os instrumentos possíveis da lei de reciprocidade econômica.

O governo também estuda quais outros mercados têm potencial consumidor e podem ser alternativa para as exportações brasileiras no Oriente Médio, na Ásia e no Sul Global.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.