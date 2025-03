Por reajuste de servidores, Orçamento 2025 deve ser sancionado antes de abril Interlocutores afirmam que a intenção de Lula é que a sanção aconteça a tempo de garantir o reajuste no próximo mês Blog da Farfan|Tainá FarfanOpens in new window 24/03/2025 - 19h24 (Atualizado em 24/03/2025 - 19h37 ) twitter

Congresso aprovou a proposta orçamentária em sessão conjunta Vinicius Loures/Câmara dos Deputados - 20.03.2025

O presidente Lula pretende garantir que o reajuste dos salários dos servidores públicos aconteça no próximo mês. Para isso, a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025, aprovada na última semana pelo Congresso Nacional, precisa ser sancionada ainda nos últimos dias de março. Com Lula em viagem ao Japão e Vietnã, a sanção pode ser feita pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin.

O esforço do Executivo está no leque de medidas para tentar reverter a queda de popularidade. De acordo com interlocutores do Palácio do Planalto, técnicos já estão debruçados sobre a peça orçamentária, analisando possíveis vetos.

Caso o orçamento não seja sancionado até o fim deste mês, o reajuste dos servidores públicos ficará para maio. A não aprovação do orçamento durante os primeiros meses do ano obrigou o governo a trabalhar com recursos limitados, suficientes apenas para manter a máquina pública.

Superávit

Após alterações no texto, a LOA foi aprovada com superávit de R$ 15 bilhões, acima da expectativa do governo, que havia enviado a proposta com superávit de cerca de R$ 3 bilhões. Porém, confirmar esse resultado, enxergado como um aceno à responsabilidade fiscal, ainda depende da execução do orçamento durante o ano: se o governo vai cortar ou aumentar gastos.

‌



A tendência é de aumento e que o resultado seja alterado, principalmente com o esforço do governo de entregar programas e promessas para reverter a queda de popularidade em ano pré-eleitoral.

O orçamento aprovado também autoriza o governo a remanejar 30% de R$ 115 bilhões, o equivalente a R$ 34 bilhões. O montante abre espaço para o governo financiar os R$ 12 bilhões que faltam para o programa Pé de Meia por meio de remanejamento. Ou seja, por Portaria, sem obrigatoriedade de enviar projeto (PLN) ao Congresso Nacional. Na prática, a possibilidade diminui a dependência do Executivo em relação ao Legislativo.

‌



Também há possibilidade de remanejamento de 25% dos R$ 61 bilhões em recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.