A economia prateada mostra que o etarismo não está com nada

Você sabia que mais de 15% da população brasileira é formada por pessoas com 60 anos ou mais? E que achar que essa população é ultrapassada e não tem mais nada a contribuir com o mundo é um preconceito chamado etarismo? Pois bem, o respeito pelos mais velhos, além de obrigação de todo ser humano, é sinal de inteligência e de reconhecimento pela experiência. Além disso, é desconhecer que grande parte dessas pessoas continua contribuindo enormemente para a economia do país.



Ilana Trombka é diretora-geral do Senado Federal desde 2015. Mestre em Comunicação Social e graduada em Relações Públicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), também tem especialização em Direito Legislativo pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). Ainda, é doutora em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas. Foi finalista do Prêmio Viva 2018 e vencedora de duas edições do Prêmio Opinião Pública (POP).