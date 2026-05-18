Entenda as novas punições em voos para viajantes indisciplinados
Resolução da Anac define punições, como, por exemplo, a restrição do embarque por seis meses ou um ano, em casos de condutas graves ou gravíssimas
De volta ao Portal R7 em nova edição do videoblog Chá de Ideias, Ilana Trombka toma um chá de camomila, conhecido como calmante, digestivo e anti-inflamatório. Algumas pessoas, quando pegam um avião, costumam ficar nervosas, porque temem a própria segurança, e é sobre isso que trata a Resolução nº 800 da Anac, estabelecida em 9 de março de 2026.
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