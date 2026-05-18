Entenda as novas punições em voos para viajantes indisciplinados

De volta ao Portal R7 em nova edição do videoblog Chá de Ideias , Ilana Trombka toma um chá de camomila, conhecido como calmante, digestivo e anti-inflamatório. Algumas pessoas, quando pegam um avião, costumam ficar nervosas, porque temem a própria segurança, e é sobre isso que trata a Resolução nº 800 da Anac , estabelecida em 9 de março de 2026.





Ela traz regras mais rigorosas para o tratamento dos viajantes indisciplinados em voos nacionais, com foco na segurança e na tranquilidade do voo.





A Resolução da Anac define punições como, por exemplo, a restrição do embarque por seis meses ou um ano, em casos de condutas graves ou gravíssimas, e permite o encerramento do contrato de transporte aéreo imediatamente. As mudanças começaram a ser implantadas de forma gradual a partir de abril.





Nos Estados Unidos, você pode ser banido pela companhia aérea e pagar uma multa de US$ 43 mil. Na França, o valor varia de 10 a 20 mil euros e pode resultar em uma interdição de embarque em até quatro anos.





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Ilana Trombka é diretora-geral do Senado Federal desde 2015. Mestre em Comunicação Social e graduada em Relações Públicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), também tem especialização em Direito Legislativo pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). Ainda é doutora em Administração de Empresas pela EAESP-FGV. Foi finalista do Prêmio Viva 2018 e vencedora de duas edições do Prêmio Opinião Pública (POP).