A redemocratização brasileira faz aniversário: saiba mais sobre uma história de 40 anos

Diretas Já, Tancredo Neves, José Sarney, redemocratização. Há 40 anos, essas palavras e nomes tomaram conta do vocabulário brasileiro. Um período que precedeu o retorno da eleição direta para presidente. Hora de tomar um bom chá de alecrim para relembrar e louvar a democracia em nosso país.



Ilana Trombka é diretora-geral do Senado Federal desde 2015. Mestre em Comunicação Social e graduada em Relações Públicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), também tem especialização em Direito Legislativo pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). Ainda, é doutora em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas. Foi finalista do Prêmio Viva 2018 e vencedora de duas edições do Prêmio Opinião Pública (POP).