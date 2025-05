É tempo de mexer o corpo para cuidar da mente

Hoje o papo no Chá de Ideias é reto e a roupa é confortável, porque o assunto pede movimento. Mexer-se faz bem para tudo — sono, cabeça, pressão, ossos, humor, foco... e ainda dá aquele gás no dia. Só 30 minutinhos por dia e sua saúde dá um salto. Pode ser uma caminhada, dança, pedal ou qualquer outra coisa que encaixe na sua rotina. Não precisa virar atleta, nem entrar em modo maromba. O importante é começar e manter. Dá pra trocar o elevador pela escada, ir a pé ali onde sempre vai de carro... tudo conta! E olha, mesmo em um país cheio de sol e praia, a turma ainda anda paradona — só 3 horas por semana, contra 13 na Holanda. Hora de virar esse jogo. Seu corpo agradece em qualquer fase. Começa hoje. Ou agora. Que tal?



Ilana Trombka é diretora-geral do Senado Federal desde 2015. Mestre em Comunicação Social e graduada em Relações Públicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), também tem especialização em Direito Legislativo pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). Ainda é doutora em Administração de Empresas pela EAESP-FGV. Foi finalista do Prêmio Viva 2018 e vencedora de duas edições do Prêmio Opinião Pública (POP).