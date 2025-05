Em reflexão no “Chá de Ideias”, Ilana Trombka critica exageros em torno das bonecas hiper-realistas

No episódio desta semana do “Chá de Ideias”, Ilana Trombka comenta a recente polêmica em torno dos bebês reborn, bonecas hiper-realistas que imitam recém-nascidos e são utilizadas tanto por colecionadores quanto para fins terapêuticos. Ela questiona se a controvérsia tem real relevância social ou se é apenas um comportamento incomum que ganhou visibilidade nas redes. O problema não está na posse ou no valor das bonecas, mas em como seu uso pode interferir no coletivo, como no caso de projetos de lei e disputas judiciais envolvendo direitos reservados a mães com filhos reais. Há de se destacar a importância de diferenciar afeto simbólico de responsabilidades reais, defendendo mais atenção às crianças de verdade.



Ilana Trombka é diretora-geral do Senado Federal desde 2015. Mestre em Comunicação Social e graduada em Relações Públicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), também tem especialização em Direito Legislativo pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). Ainda é doutora em Administração de Empresas pela EAESP-FGV. Foi finalista do Prêmio Viva 2018 e vencedora de duas edições do Prêmio Opinião Pública (POP).