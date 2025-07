O custo da negligência: duas bebês mortas na linha de produção de uma empresa

No episódio desta semana, Ilana Trombka convida o público a um momento de pausa e reflexão para uma denúncia urgente: a trágica história de uma trabalhadora imigrante, grávida de gêmeos, que perdeu suas filhas após ter sido impedida de deixar seu posto em uma fábrica da BRF, mesmo em trabalho de parto.



A decisão judicial que condenou a empresa reacende discussões profundas sobre coerência institucional, o valor da vida frente ao lucro e a ausência de lideranças femininas em ambientes corporativos. O videoblog propõe três reflexões a partir desse caso e convida os espectadores a repensarem o papel das organizações na promoção da dignidade humana.



Ilana Trombka é diretora-geral do Senado Federal desde 2015. Mestre em Comunicação Social e graduada em Relações Públicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), também tem especialização em Direito Legislativo pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). Ainda é doutora em Administração de Empresas pela EAESP-FGV. Foi finalista do Prêmio Viva 2018 e vencedora de duas edições do Prêmio Opinião Pública (POP).