São as novelas que mudam ou somos nós? Os tempos e seu impacto nas histórias

A novela Vale Tudo, ícone da teledramaturgia de 1988 por escancarar a corrupção e a falta de ética no Brasil, volta ao ar em 2025 em uma releitura que revela mais sobre o país do que a própria ficção. Odete Roitman, antes vilã odiada, agora é vista como símbolo de liberdade feminina e coragem, enquanto Marco Aurélio, corrupto notório, desperta simpatia com seu humor e complexidade.



A inversão de valores que transforma antagonistas em quase heróis levanta uma questão inquietante: foi a novela que mudou ou fomos nós? Em um país ainda marcado por escândalos, o distanciamento do choque moral de 1988 — ano da Constituição — convida a refletir sobre o que toleramos, o que valorizamos e que caminhos trilhamos desde então.



Ilana Trombka é diretora-geral do Senado Federal desde 2015. Mestre em Comunicação Social e graduada em Relações Públicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), também tem especialização em Direito Legislativo pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). Ainda é doutora em Administração de Empresas pela EAESP-FGV. Foi finalista do Prêmio Viva 2018 e vencedora de duas edições do Prêmio Opinião Pública (POP).