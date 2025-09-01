Veja 5 verdades sobre liderança feminina que ninguém te contou

Neste episódio do programa Chá de Ideias, Ilana Trombka convida o público para uma conversa sobre liderança feminina enquanto compartilha uma xícara de chá verde com limão e hortelã. A gestora do Senado Federal destaca cinco pontos essenciais para mulheres que desejam ocupar espaços de liderança, com ênfase em atitudes práticas no ambiente doméstico, profissional e social.



Ilana defende a intencionalidade nas escolhas, o enfrentamento da síndrome da impostora e a importância de políticas de equidade. Ao final, reforça: alcançar espaços de poder é também abrir caminho para outras mulheres.



Mande ideias de assuntos aqui ( https://www.instagram.com/ilana_trombka/ ) e aqui ( https://www.linkedin.com/in/ilana-trombka-phd-4a1a34189/ ).



Ilana Trombka é diretora-geral do Senado Federal desde 2015. Mestre em Comunicação Social e graduada em Relações Públicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), também tem especialização em Direito Legislativo pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). Ainda é doutora em Administração de Empresas pela EAESP-FGV. Foi finalista do Prêmio Viva 2018 e vencedora de duas edições do Prêmio Opinião Pública (POP).