Exceções ao tarifaço indicam medo da inflação, mas discurso político é mantido

Documento assinado por Trump manteve longos trechos de reprimendas políticas ao Brasil Molly Riley/Casa Branca - 21.07.2025

Causou alívio ao Planalto a publicação, embora antecipada, da ordem executiva de Donald Trump estabelecendo 40% de taxação sobre produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos, que se somam aos 10% já adotados há cerca de dois meses.

A lista de itens excluídos preserva o mercado americano do impacto da queda brusca na oferta de produtos importantes para a economia dos Estados Unidos, com reflexos sobre a inflação.

Em contrapartida, o Brasil se beneficia das exceções, que protegem setores cruciais.

O prazo de sete dias para a execução da medida, inclusive preservando cargas embarcadas, indica preocupação com a legalidade da iniciativa, evitando desta forma quebras de contrato e impacto financeiro a importadores americanos cujos compromissos com a mercadoria já estavam contratados.

Um sinal de que, apesar da iniciativa supostamente intempestiva de Trump, a racionalidade financeira prevaleceu na reta final.

Petróleo cru

A lista de exceções incluiu o produto do número um da pauta brasileira de exportações aos EUA: o petróleo cru. Além de um grande número de minérios e subprodutos e principalmente alimentos que compõem a dieta rotineira de grande parte da população americana, como o suco de laranja.

No entanto, o documento manteve longos trechos de reprimendas políticas ao Brasil, sustentando posição ideológica quanto ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e as restrições judiciais às grandes empresas de tecnologia digital.

O alívio no mercado ficou claro com a resposta imediata da bolsa de valores, onde ações de empresas no setor de celulose e aviões subiram imediatamente.

A sanção da Casa Branca também permite ao presidente Lula manter o discurso em defesa da soberania brasileira contra interferências externas relacionadas a questões políticas, que lhe tem rendido trunfos políticos, como a melhora em sua popularidade.

O Planalto, a área econômica, e e o Itamaraty trabalham agora nas medidas em resposta às iniciativas de Trump nesta quarta-feira.

O aspecto mais preocupante é o tratamento dado ao ministro Alexandre de Moraes, alvo de pesada medida pesada sanção que na prática equivale a um bloqueio financeiro do magistrado.

