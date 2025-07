Em ordem sobre tarifaço, Trump cita Bolsonaro e Moraes como justificativas Texto oficializa o chamado tarifaço, anunciado pelo republicano em 9 de julho Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 30/07/2025 - 16h08 (Atualizado em 30/07/2025 - 16h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Donald Trump assinou uma ordem executiva que impõe uma tarifa adicional de 40% sobre produtos brasileiros, elevando o total para 50%.

Trump citou Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes como justificativas para a nova tarifa, acusando Moraes de abusos de poder.

Ele criticou a perseguição política ao ex-presidente Bolsonaro, afirmando que isso ameaça a democracia no Brasil.

Após o anúncio, o presidente Lula criou um comitê interministerial para discutir a tarifa com empresários e setores afetados. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Em ordem sobre tarifaço, Trump cita Bolsonaro e Moraes como justificativas Ton Molina/STF - 09.06.202

O presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, assinou nesta quarta-feira (30) uma ordem executiva que impõe tarifa adicional de 40% sobre produtos brasileiros comprados pelos EUA — o que eleva o total da taxa para 50%.

O texto oficializa o chamado tarifaço, anunciado pelo republicano em 9 de julho. No documento, ele cita o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

Segundo Trump, Moraes “abusou de sua autoridade judicial para atingir oponentes políticos, proteger aliados corruptos e suprimir dissidências, muitas vezes em coordenação com outras autoridades brasileiras”.

“O ministro autorizou batidas policiais, prisões e congelamentos de contas bancárias com motivação política. Ele também autorizou o confisco de passaportes, prendeu indivíduos sem julgamento por postagens em redes sociais, abriu investigações criminais sem precedentes, e emitiu ordens secretas a empresas de mídia social dos Estados Unidos“, disse.

‌



Para o presidente dos EUA, “autoridades brasileiras também estão perseguindo o ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro”.

“O Governo do Brasil acusou Bolsonaro injustamente de múltiplos crimes relacionados ao segundo turno de sua eleição em 2022, e o Supremo decidiu equivocadamente que Bolsonaro deve ser julgado por essas acusações criminais injustificadas”.

‌



Trump afirmou ainda que a perseguição política, “por meio de processos forjados”, ameaça o desenvolvimento ordenado das instituições políticas, administrativas e econômicas do Brasil, inclusive minando a capacidade do Brasil de realizar uma eleição presidencial livre e justa em 2026.

“O tratamento dado pelo Governo do Brasil ao ex-presidente Bolsonaro também contribui para o colapso deliberado do Estado de Direito no Brasil, para a intimidação politicamente motivada naquele país e para abusos de direitos humanos”, disse.

‌



Para Trump, “as políticas, práticas e ações do Governo do Brasil são repugnantes aos valores morais e políticos de sociedades democráticas e livres e conflitam com a política dos Estados Unidos”.

Negociações

Após o anúncio de Trump, em 9 de julho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou a criação de um comitê interministerial para discutir a tarifa.

O grupo de trabalho é chefiado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Desde a criação, o comitê tem discutido com empresários e setores mais afetados pela decisão de Trump.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp