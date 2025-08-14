Logo R7.com
Lula diz que enviou carta convidando Trump para COP30

Presidente brasileiro espera presença do americano em evento que será realizado em Belém, em novembro

Brasília|Do Estadão Conteúdo

  • Lula convidou Trump para a COP30 em Belém, destacando a gravidade da crise climática.
  • Criticas foram feitas a Trump por tarifas e sanções relacionadas ao STF.
  • O presidente brasileiro busca diálogo com líderes de outros países para enfrentar os desafios globais.
  • A COP30 enfrenta desafios como altos preços de hospedagem e uma atmosfera de hostilidade internacional.

Brasília (DF) 13/08/2025 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fala durante assinatura da medida provisória (MP) Brasil Soberano., no Palácio do Planalto Foto: CanalGov/Reprodução
Lula enviou carta a Trump na terça-feira (12) José Cruz/Agência Brasil - 13.8.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relatou nesta quarta-feira (13) que, no dia anterior, enviou uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidando-o para participar da COP30. Ainda assim, o petista fez críticas ao líder americano por causa do tarifaço e das sanções ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

“Vai ser a ‘COP da verdade’. Queremos cobrar dos governantes do mundo se eles acreditam ou não no que os cientistas falam. Que o mundo está passando por um gravíssimo problema”, disse o presidente. “Vão ter que dizer se acreditam ou não, se teremos que tomar providências para que a temperatura no mundo aumente [até] 1,5°C.”

O presidente também reiterou que, ainda nesta semana, pretende manter diálogo com líderes de países como África do Sul, Alemanha, França e México para construir uma reação conjunta a Trump. Para ele, a resposta precisa ser articulada e coordenada no cenário internacional, mas acompanhada de medidas internas.

“Não é correto, não é justo e não é honesto. Nunca pedi para o presidente de outro país gostar de mim ou não [...] Só quero que ele me respeite como presidente do meu país”, disse Lula. “Estamos tentando negociar e não tem ninguém para conversar.”


Crise da hospedagem em Belém

A declaração de Lula sobre o convite para Trump participar da COP30 ocorre em meio a críticas à conferência que será realizada em novembro, em Belém, no Pará.

A crise dos altos preços de hospedagem ameaça o sucesso das negociações. O encontro multilateral pode perder força se o Brasil não garantir a participação das delegações de países menos desenvolvidos e ilhas, os mais afetados pelo aquecimento do planeta.


Além disso, a COP será realizada em um clima de hostilidade global, em meio a guerras, tarifas sobre exportações e a saída dos Estados Unidos de Donald Trump do Acordo de Paris, que completa dez anos em 2025.

