EUA revogam visto de secretário por suposta ligação com Cuba no programa Mais Médicos

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Estados Unidos revogaram vistos de brasileiros envolvidos no programa Mais Médicos com médicos cubanos.

Funcionários tiveram participação em um esquema de exportação coercitiva de mão de obra do regime cubano, segundo o Departamento de Estado.

A medida visa responsabilizar aqueles que exploraram trabalhadores médicos cubanos e enriqueceram o regime cubano corrupto.

O programa foi intermediado pela OPAS, burlando sanções dos EUA e sem cumprir exigências constitucionais brasileiras. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Anúncio foi feito pelo secretário Marco Rubio Freddie Everett/Official State Department Photo - 30.7.2025

O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (13) a revogação e a imposição de restrições de visto a diversos funcionários do governo brasileiro, ex-integrantes da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde) e familiares. Segundo a pasta, eles teriam participado de um esquema de exportação coercitiva de mão de obra do regime cubano pelo programa Mais Médicos.

Um dos afetados pela medida é o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Julio Tabosa Sales.

“O Departamento de Estado revogou os vistos de Mozart Julio Tabosa Sales e Alberto Kleiman, ambos atuantes no Ministério da Saúde do Brasil durante o programa Mais Médicos e desempenharam o planejamento e implementação do programa. Nossa medida envia uma mensagem inequívoca de que os Estados Unidos promovem a responsabilização daqueles que possibilitam o esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano”, informou o secretário de Estado, Marco Rubio

De acordo com Rubio, os envolvidos “foram responsáveis ou ajudaram” a implementar um modelo que, segundo os EUA, explorava trabalhadores médicos cubanos por meio de trabalho forçado. O governo americano afirma que esse sistema enriquecia “o regime cubano corrupto” e privava a população de Cuba de cuidados médicos essenciais.

O comunicado aponta que, no Brasil, o programa foi viabilizado com a OPAS atuando como intermediária entre o governo brasileiro e a ditadura cubana. Ainda segundo o Departamento de Estado, a medida teria permitido a implementação do projeto sem cumprir exigências constitucionais brasileiras, ao mesmo tempo em que burlava sanções dos EUA contra Cuba.

O Departamento de Estado dos EUA também acusa os envolvidos de repassar conscientemente ao regime cubano valores que deveriam ser pagos diretamente aos médicos.

Leia a íntegra do comunicado publicado por Marco Rubio

O Departamento de Estado tomou hoje medidas para revogar e impor restrições de visto a vários funcionários do governo brasileiro, ex-funcionários da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e seus familiares, por envolvimento no esquema de exportação de mão de obra do regime cubano no programa Mais Médicos. Esses indivíduos foram responsáveis ou ajudaram o esquema coercitivo de exportação de mão de obra do regime cubano, que explora trabalhadores médicos cubanos por meio de trabalho forçado. Esse esquema enriquece o regime cubano corrupto e priva o povo cubano de cuidados médicos essenciais.

Como parte do programa Mais Médicos no Brasil, esses indivíduos utilizaram a OPAS como intermediária junto à ditadura cubana para implementar o programa sem cumprir os requisitos constitucionais brasileiros, burlando as sanções dos EUA contra Cuba e, conscientemente, repassando ao regime cubano valores devidos aos trabalhadores médicos cubanos. Dezenas de médicos cubanos que atuaram no programa relataram ter sido explorados pelo regime cubano.

O Departamento de Estado revogou os vistos de Mozart Julio Tabosa Sales e Alberto Kleiman, ambos atuantes no Ministério da Saúde do Brasil durante o programa Mais Médicos e desempenharam o planejamento e implementação do programa. Nossa medida envia uma mensagem inequívoca de que os Estados Unidos promovem a responsabilização daqueles que possibilitam o esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano.

