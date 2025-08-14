Aluguel residencial acumula aumento médio de 10,28% em um ano, o dobro da inflação O preço médio foi de R$ 49,46/m² em julho; São Paulo, Recife e Belém lideram o ranking entre as capitais Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 14/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Aluguel residencial teve aumento médio de 10,28% em um ano, superando a inflação oficial.

As capitais com maiores aumentos foram Salvador (+20,39%) e Belém (+18,42%).

Brasília e Aracaju apresentaram queda nos preços de locação residencial.

No acumulado do ano, o Índice FipeZAP registrou alta de 6,13% nos preços de locação. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

São Paulo tem o aluguel mais caro do país, com R$ 61,63/m² DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO - 17.07.2025

O aluguel residencial acumula aumento médio de 10,28% nos últimos 12 meses, o dobro da inflação oficial do país. O dado é do Índice FipeZAP de julho, divulgado nesta quinta-feira (14), com base em informações de 36 cidades.

O valor supera as variações da inflação, tanto a medida pelo IPCA/IBGE (+5,23%), como a do IGP-M/FGV (+2,96%).

Os imóveis com quatro dormitórios lideraram a valorização média nesse período, com alta de 11,33%, enquanto o aumento de unidades de dois dormitórios foi de 9,90%.

Das 36 localidades monitoradas, 34 registraram aumento no valor do aluguel residencial, incluindo as seguintes capitais:

‌



Salvador (+20,39%);

Belém (+18,42%);

Teresina (+17,69%);

Cuiabá (+15,79%);

Fortaleza (+14,89%);

Porto Alegre (+14,29%);

Recife (+13,72%);

Belo Horizonte (+13,29%);

João Pessoa (+12,72%);

São Luís (+12,02%);

Natal (+10,73%);

Manaus (+10,69%);

Goiânia (+10,40%);

Vitória (+10,03%);

São Paulo (+10,01%);

Florianópolis (+9,78%);

Maceió (+9,75%);

Curitiba (+9,38%);

Rio de Janeiro (+9,29%);

Campo Grande (+7,09%).

Já em Brasília e Aracaju, os preços de locação residencial recuaram 1,26% e 0,06% em 12 meses, respectivamente.

No mês

Em julho, o aumento médio foi de 0,45% nos preços de locação residencial. O que equivale a uma nova desaceleração em relação às altas apuradas em abril (+1,15%); maio (+0,59%) e junho (+0,51%).

‌



Já no acumulado dos últimos sete meses deste ano, o Índice FipeZAP registrou alta de 6,13% no, até julho.

O preço médio foi de R$ 49,46/m² em julho, com base nos anúncios de apartamentos prontos nas 36 cidades que fazem parte do Índice FipeZAP de Locação Residencial.

‌



Os maiores valores ocorrerem entre imóveis com um dormitório (R$ 66,65/m²) e os menores, em unidades com três dormitórios (R$ 42,22/m²).

O preço do aluguel nas capitais

São Paulo (R$ 61,63/m²);

Recife (R$ 59,83/m²);

Belém (R$ 59,40/m²);

Florianópolis (R$ 58,64/m²);

São Luís (R$ 55,21/m²);

Rio de Janeiro (R$ 53,23/m²);

Maceió (R$ 52,53/m²);

Manaus (R$ 49,47/m²);

Vitória (R$ 49,03/m²);

Salvador (R$ 48,21/m²);

Brasília (R$ 47,29/m²);

Belo Horizonte (R$ 47,24/m²);

João Pessoa (R$ 44,90/m²);

Curitiba (R$ 44,71/m²);

Cuiabá (R$ 44,46/m²);

Goiânia (R$ 42,45/m²);

Porto Alegre (R$ 42,05/m²);

Natal (R$ 39,24/m²);

Campo Grande (R$ 37,39/m²);

Fortaleza (R$ 35,42/m²);

Aracaju (R$ 25,82/m²);

Teresina (R$ 24,43/m²).

Rentabilidade

O retorno médio do aluguel residencial foi avaliado em 5,93% ao ano, taxa que se manteve em patamar inferior à rentabilidade média projetada para aplicações financeiras de referência nos próximos 12 meses.

A rentabilidade média foi maior entre imóveis residenciais com um dormitório (6,70% ao ano), contrastando com o menor percentual entre unidades com quatro ou mais dormitórios (4,88% ao ano).

