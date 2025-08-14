Logo R7.com
Aluguel residencial acumula aumento médio de 10,28% em um ano, o dobro da inflação

O preço médio foi de R$ 49,46/m² em julho; São Paulo, Recife e Belém lideram o ranking entre as capitais

Conta em Dia|Ana Vinhas

  • Aluguel residencial teve aumento médio de 10,28% em um ano, superando a inflação oficial.
  • As capitais com maiores aumentos foram Salvador (+20,39%) e Belém (+18,42%).
  • Brasília e Aracaju apresentaram queda nos preços de locação residencial.
  • No acumulado do ano, o Índice FipeZAP registrou alta de 6,13% nos preços de locação.

São Paulo tem o aluguel mais caro do país, com R$ 61,63/m² DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO - 17.07.2025

O aluguel residencial acumula aumento médio de 10,28% nos últimos 12 meses, o dobro da inflação oficial do país. O dado é do Índice FipeZAP de julho, divulgado nesta quinta-feira (14), com base em informações de 36 cidades.

O valor supera as variações da inflação, tanto a medida pelo IPCA/IBGE (+5,23%), como a do IGP-M/FGV (+2,96%).

Os imóveis com quatro dormitórios lideraram a valorização média nesse período, com alta de 11,33%, enquanto o aumento de unidades de dois dormitórios foi de 9,90%.

Das 36 localidades monitoradas, 34 registraram aumento no valor do aluguel residencial, incluindo as seguintes capitais:


  • Salvador (+20,39%);
  • Belém (+18,42%);
  • Teresina (+17,69%);
  • Cuiabá (+15,79%);
  • Fortaleza (+14,89%);
  • Porto Alegre (+14,29%);
  • Recife (+13,72%);
  • Belo Horizonte (+13,29%);
  • João Pessoa (+12,72%);
  • São Luís (+12,02%);
  • Natal (+10,73%);
  • Manaus (+10,69%);
  • Goiânia (+10,40%);
  • Vitória (+10,03%);
  • São Paulo (+10,01%);
  • Florianópolis (+9,78%);
  • Maceió (+9,75%);
  • Curitiba (+9,38%);
  • Rio de Janeiro (+9,29%);
  • Campo Grande (+7,09%).

Já em Brasília e Aracaju, os preços de locação residencial recuaram 1,26% e 0,06% em 12 meses, respectivamente.

No mês

Em julho, o aumento médio foi de 0,45% nos preços de locação residencial. O que equivale a uma nova desaceleração em relação às altas apuradas em abril (+1,15%); maio (+0,59%) e junho (+0,51%).


Já no acumulado dos últimos sete meses deste ano, o Índice FipeZAP registrou alta de 6,13% no, até julho.

O preço médio foi de R$ 49,46/m² em julho, com base nos anúncios de apartamentos prontos nas 36 cidades que fazem parte do Índice FipeZAP de Locação Residencial.


Os maiores valores ocorrerem entre imóveis com um dormitório (R$ 66,65/m²) e os menores, em unidades com três dormitórios (R$ 42,22/m²).

O preço do aluguel nas capitais

  • São Paulo (R$ 61,63/m²);
  • Recife (R$ 59,83/m²);
  • Belém (R$ 59,40/m²);
  • Florianópolis (R$ 58,64/m²);
  • São Luís (R$ 55,21/m²);
  • Rio de Janeiro (R$ 53,23/m²);
  • Maceió (R$ 52,53/m²);
  • Manaus (R$ 49,47/m²);
  • Vitória (R$ 49,03/m²);
  • Salvador (R$ 48,21/m²);
  • Brasília (R$ 47,29/m²);
  • Belo Horizonte (R$ 47,24/m²);
  • João Pessoa (R$ 44,90/m²);
  • Curitiba (R$ 44,71/m²);
  • Cuiabá (R$ 44,46/m²);
  • Goiânia (R$ 42,45/m²);
  • Porto Alegre (R$ 42,05/m²);
  • Natal (R$ 39,24/m²);
  • Campo Grande (R$ 37,39/m²);
  • Fortaleza (R$ 35,42/m²);
  • Aracaju (R$ 25,82/m²);
  • Teresina (R$ 24,43/m²).

Rentabilidade

O retorno médio do aluguel residencial foi avaliado em 5,93% ao ano, taxa que se manteve em patamar inferior à rentabilidade média projetada para aplicações financeiras de referência nos próximos 12 meses.

A rentabilidade média foi maior entre imóveis residenciais com um dormitório (6,70% ao ano), contrastando com o menor percentual entre unidades com quatro ou mais dormitórios (4,88% ao ano).

