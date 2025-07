Aluguel residencial encerra o primeiro semestre com alta de 5,66%, quase o dobro da inflação; veja ranking O valor médio de locação residencial foi de R$ 49,23/m² em junho, segundo o Índice FipeZap, que monitora 36 cidades, incluindo 22 capitais Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 15/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aluguem desacelera no último mês DANIEL CYMBALISTA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 14.07.2025

O preço do aluguel residencial aumentou 5,66% no primeiro semestre deste ano, quase o dobro da inflação do período, apesar da desaceleração do último mês. Os dados são do Índice FipeZap, divulgado nesta terça-feira (15), que acompanha os valores em 36 cidades.

A alta ficou acima da variação registrada pelo IPCA/IBGE (+2,99%), índice oficial da inflação, e pelo IGP-M/FGV (-0,94%).

O preço médio de locação residencial foi de R$ 49,23/m² em junho. Os maiores valores foram registrados entre imóveis com um dormitório (R$ 66,48/m²), e os menores, em unidades com três dormitórios (R$ 41,98/m²).

Preço do aluguel em cada cidade Arte/R7

‌



O aumento nos primeiros seis meses do ano ocorreram em 34 localidades, incluindo 21 das 22 capitais.

Campo Grande (+12,69%);

Belém (+8,94%);

Aracaju (+8,77%);

Cuiabá (+8,66%);

Belo Horizonte (+8,59%);

Teresina (+8,33%);

João Pessoa (+7,99%);

Vitória (+7,69%);

Fortaleza (+7,69%);

Rio de Janeiro (+7,51%);

Maceió (+7,10%);

Curitiba (+6,69%);

Florianópolis (+6,68%);

Manaus (+6,66%);

Recife (+6,02%);

Natal (+5,93%);

São Paulo (+5,85%);

Goiânia (+5,67%);

São Luís (+5,07%);

Salvador (+4,66%);

Porto Alegre (+2,91%).

Em Brasília, os preços de locação residencial registraram queda de 2,08% no primeiro semestre.

‌



Outros períodos

Em junho, o aumento médio foi de 0,51%, uma desaceleração dos preços, após as altas apuradas em abril (+1,15%) e maio (+0,59%).

Entre os tipos de imóveis, unidades de três dormitórios apresentaram alta mais acentuada (+0,69%), em relação a unidades de dois dormitórios, que contaram com um aumento médio de 0,33% nos preços.

‌



Já no acumulado dos últimos 12 meses, o preço do aluguel teve valorização média de 11,02%. Também ficando acima da inflação medida pelo IPCA/IBGE (+5,35%) e do IGP-M/FGV (+4,39%).

Imóveis com um dormitório lideraram a valorização média nesse período (+11,91%), em comparação a unidades de três dormitórios (+10,70%).

Rentabilidade

O retorno médio do aluguel residencial foi avaliado em 5,93% ao ano, taxa que se manteve em patamar inferior à rentabilidade média projetada para aplicações financeiras de referência nos próximos 12 meses.

A rentabilidade média foi maior entre imóveis residenciais com um dormitório (6,72% ao ano), contrastando com o menor percentual entre unidades com quatro ou mais dormitórios (4,89% ao ano).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.