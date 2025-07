Bolsa Família cancela 900 mil beneficiários em julho; pagamento começa nesta sexta O corte faz parte da nova regra sobre permanência em caso de aumento de renda, e permitirá economia ao governo federal Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 17/07/2025 - 17h40 (Atualizado em 17/07/2025 - 18h00 ) twitter

Programa Bolsa Família começa a pagar os beneficiários LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 09.01.2025

O Bolsa Família cancelou cerca de 900 mil beneficiários neste mês. O pagamento de julho, que começa nesta sexta-feira, será feito a 19,6 milhões de pessoas, segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pelos depósitos.

Até o mês passado, eram 20,5 milhões de beneficiários que recebiam a transferência de renda.

O corte faz parte da nova regra sobre permanência em caso de aumento de renda, e permitirá economia ao governo federal.

O Ministério do Desenvolvimento Social, responsável pela gestão do benefício, ainda não respondeu. Mas havia afirmado em junho que a queda do número de beneficiários já era prevista para julho.

“Com o mercado de trabalho formal em crescimento, o governo atualizou as regras de transição para as famílias beneficiárias do Bolsa Família que passam a ter renda acima do limite de entrada no programa”, explicou na divulgação das novas regras.

Para ter direito ao Bolsa Família, o rendimento por integrante da família tem de ser até R$ 218.

Desde 2023, o tempo de permanência para as famílias que conseguiam emprego era de dois anos.

Em junho, com a entrada em vigor da nova regra, esse período caiu pela metade, garantindo o pagamento de parte do auxílio por 1 ano.

Já as famílias que tenham integrantes com renda estável e permanente, como aposentadoria, pensão ou algum idoso com BPC (Benefício de Prestação Continuada, poderão ficar no programa por dois meses.

O teto de renda que dá acesso à regra de proteção também foi reduzido de meio salário mínimo (R$ 759) para R$ 706.

Mas os efeitos na gestão de benefícios do programa começam a partir da folha de pagamentos de julho.

“A nova regra amplia o foco nas famílias em situação de maior vulnerabilidade e faz ajustes para manter a sustentabilidade do programa”, afirmou em nota a pasta.

As mudanças são para as famílias que ingressarem na Regra de Proteção a partir do mês de junho.

O que mudou

As famílias que ultrapassarem o limite de renda para entrada no Bolsa Família - de R$ 218 por pessoa da família -, até o limite de renda de R$ 706, poderão seguir no programa por mais 12 meses, recebendo 50% do valor do benefício a que a família faz jus.

Além disso, as famílias cuja renda seja considerada estável ou permanente - como aquelas que recebem aposentadoria, pensão ou Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) - poderão permanecer com o auxílio do Bolsa Família por até dois meses.

Nesses casos, já há uma proteção social contínua assegurada pelo Estado, o que contribui para maior previsibilidade ao orçamento familiar.

No caso de famílias com pessoas com deficiência que recebem o BPC, o tempo máximo de permanência na Regra de Proteção será de 12 meses.

O que não mudou

As famílias que já estavam na Regra de Proteção até junho de 2025 seguem protegidas pelo regramento anterior, que prevê o prazo de até 24 meses de permanência.

Caso a renda da família oscile novamente e ela retorne aos critérios de elegibilidade do programa, o valor integral do auxílio será restabelecido.

As famílias na Regra de Proteção que através da renda do trabalho conseguirem superar a pobreza, após o período de 24 meses, terão o pagamento do Bolsa Família encerrado, com base no entendimento de que a família alcançou estabilidade na geração e manutenção de renda própria.

Além disso, todas as famílias que deixarem o programa após o fim da Regra de Proteção poderão retornar com prioridade, caso voltem à situação de pobreza.

O pagamento do Bolsa Família começa nesta sexta-feira (18), para os beneficiários com o NIS final 1, que recebem primeiro. O calendário escalonado vai até o dia 31, para beneficiários com NIS final 0 (veja as datas abaixo).

Para receber, o beneficiário deve estar com os dados atualizados no CadÚnico (Cadastro Único). Têm direito ao benefício as famílias cuja renda per capita (por pessoa) é de R$ 218 por mês.

Além da parcela mínima de R$ 600, aquelas famílias com dependentes com menos de 7 anos ganham um adicional de R$ 150 por criança. Outro extra de R$ 50 por mês é pago às famílias com gestantes, com crianças a partir de 7 anos, com bebês em amamentação e com adolescentes com idade entre 12 e 18 anos.

Os recursos são repassados pelo Ministério do Desenvolvimento Social, e o pagamento é feito pela Caixa.

Calendário de julho

18 de julho: NIS final 1

21 de julho: NIS final 2

22 de julho: NIS final 3

23 de julho: NIS final 4

24 de julho: NIS final 5

25 de julho: NIS final 6

28 de julho: NIS final 7

29 de julho: NIS final 8

30 de julho: NIS final 9

31 de julho: NIS final 0

Os valores do Bolsa Família

• R$ 600 — valor mínimo pago por família;

• R$ 150 — adicional pago por criança de até 6 anos;

• R$ 50 — adicional para gestantes e lactantes;

• R$ 50 — adicional por criança ou adolescente (de 7 a 18 anos);

• R$ 50 — adicional por bebê de até 6 meses.

