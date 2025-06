Pagamentos do Bolsa Família de junho têm início nesta segunda; veja calendário completo Ao todo, mais de 20 milhões de famílias vão ser beneficiadas Brasília|Do R7 16/06/2025 - 09h26 (Atualizado em 16/06/2025 - 09h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pagamentos começam nesta segunda e vão até o dia 30 de junho Lyon Santos/Agência Brasil/Arquivo

Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de junho começam nesta segunda-feira (16) e seguem até o dia 30. Ao todo, mais de 20,49 milhões de famílias devem ser contempladas neste mês.

O valor médio do benefício no país é de R$ 666, a partir de um repasse total de R$ 13,64 bilhões. Os depósitos são realizados conforme o final do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário.

💳Benefícios adicionais

O programa também inclui benefícios complementares, pagos conforme a composição familiar. Cada um deles tem o valor adicional de R$ 50:

Gestantes : pago a mulheres grávidas que realizam o acompanhamento do pré-natal. Neste mês, 678 mil receberão o adicional.

: pago a mulheres grávidas que realizam o acompanhamento do pré-natal. Neste mês, receberão o adicional. Nutrizes : destinado a crianças em fase de amamentação. Mais de 260 mil beneficiários serão contemplados.

: destinado a crianças em fase de amamentação. beneficiários serão contemplados. Crianças e adolescentes até 18 anos: pago a famílias que comprovem a frequência escolar e estejam com a vacinação em dia. Neste mês, 15,3 milhões de crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos receberão o benefício.

📅 Calendário de junho

Final NIS 1 - 16 de junho

‌



Final NIS 2 - 17 de junho

Final NIS 3 - 18 de junho

‌



Final NIS 4 - 20 de junho

Final NIS 5 - 23 de junho

‌



Final NIS 6 - 24 de junho

Final NIS 7 - 25 de junho

Final NIS 8 - 26 de junho

Final NIS 9 - 27 de junho

Final NIS 0 - 30 de junho

👶🏻Benefício Primeira Infância

Mais de 8,7 milhões de crianças de zero a seis anos recebem, neste mês, o Benefício Primeira Infância, com valor adicional de R$ 150 por criança. O investimento total é de R$ 1,23 bilhão.

🍽️Auxílio Gás

O Governo Federal também realiza, neste mês, o pagamento do Auxílio Gás, seguindo o mesmo calendário do Bolsa Família. O benefício é destinado a famílias em situação de vulnerabilidade e cobre o valor integral de um botijão de gás de 13 kg.

Em junho, 5,3 milhões de famílias vão receber R$ 108, totalizando um investimento de R$ 579 milhões.

🌧️Pagamento unificado em cidades afetadas por desastres

Em 30 municípios de seis estados, o pagamento do Bolsa Família será realizado de forma integral já nesta segunda-feira (16), independentemente do número final do NIS. A medida beneficia diretamente 175 mil famílias e faz parte das ações emergenciais em regiões atingidas por desastres naturais, como enchentes, inundações, secas e estiagens prolongadas.

As cidades estão localizadas nos seguintes estados: São Paulo, Paraná, Sergipe, Amazonas, Roraima e Alagoas.

💵Valor médio

Por estado

O estado com maior valor médio de repasse em junho é Roraima, com R$ 732 por família. Em seguida estão o Amazonas (R$ 722) e o Acre (R$ 714).

Por município

Entre os 5.570 municípios brasileiros, o maior valor médio é registrado em Uiramutã (RR), com R$ 1.016, beneficiando 2.218 famílias. Na sequência, aparecem:

Campinápolis (MT) – R$ 906,61

– R$ 906,61 Santo Antônio do Içá (AM) – R$ 880,49

– R$ 880,49 Santa Rosa do Purus (AC) – R$ 880,19

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp