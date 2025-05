Bolsa Família: nova regra reduz tempo de transição para famílias com renda acima do limite A partir de junho, novos beneficiários em transição receberão 50% do valor por até 12 meses Brasília|Do R7, em Brasília 15/05/2025 - 08h55 (Atualizado em 15/05/2025 - 08h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Novas regras para proteção do Bolsa Família começa a valer em junho Lyon Santos/MDS/Divulgação

O MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome) divulgou uma atualização nas diretrizes do Bolsa Família para aqueles em fase de superação da pobreza. As novas regras passam a valer em junho de 2025, com efeitos na folha de pagamentos a partir de julho do mesmo ano.

A mudança afeta somente as famílias que ingressarem na chamada Regra de Proteção a partir da data de vigência. Quem já estiver nessa condição até maio de 2025 permanece vinculado aos critérios anteriores.

Segundo a portaria publicada pelo MDS no Diário Oficial da União desta quinta-feira (15), famílias cuja renda per capita mensal ultrapasse R$ 218 e fique abaixo de R$ 706 continuarão no programa por até 12 meses, recebendo metade do valor previsto originalmente.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O novo limite considera parâmetros internacionais de medição da pobreza e visa preservar a eficiência do programa, priorizando núcleos familiares em situação mais crítica.

‌



Para grupos com renda permanente, como aposentados, pensionistas ou beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada), a permanência no Bolsa Família será de até dois meses.

No caso de pessoas com deficiência que recebem o BPC, o prazo se estende para 12 meses, considerando revisões periódicas previstas na legislação.

‌



Estabilidade até a formalização

A secretária nacional de Renda de Cidadania, Eliane Aquino, explicou que a alteração vai garantir estabilidade durante a transição para o mercado formal.

“O novo prazo oferece tempo para acesso a instrumentos como o seguro-desemprego, mantendo a proteção social enquanto se consolida a renda do trabalho”, afirmou.

‌



Ainda segundo Eliane, o desempenho da economia e o aumento no número de empregos justificam o ajuste. Nos primeiros dois meses de 2025, o país registrou 574 mil novas vagas formais — 384 mil ocupadas por pessoas no Cadastro Único. Entre elas, 273 mil eram beneficiárias do Bolsa Família.

Publicidade 1 / 7 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O CadÚnico (Cadastro Único) é o conjunto de informações que identifica famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza. O cadastro possibilita a participação no Programa Bolsa Família e em programas sociais do governo federal, dos estados e municípios. Por isso, manter o CadÚnico atualizado é essencial para garantir os benefícios em dia. Veja como regularizar o cadastro com o Jornal Da Record!

Famílias que superarem a pobreza ao longo dos 12 meses de Regra de Proteção terão o benefício encerrado. Caso voltem à condição de vulnerabilidade, poderão retornar com prioridade ao programa, por meio do mecanismo de Retorno Garantido, válido por até 36 meses.

O MDS reforça que o benefício integral será restabelecido caso a renda volte a cair durante o período de transição. O objetivo é incentivar a formalização do trabalho sem provocar perda imediata da assistência.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp