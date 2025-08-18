Bolsa Família começa a pagar 19,2 milhões nesta segunda-feira; Auxílio Gás beneficiará 5,1 milhões Beneficiários com final 1 do NIS (Número de Inscrição Social) abrem o calendário que vai até o dia 29 de agosto Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 18/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Caixa inicia o pagamento do Bolsa Família para 19,2 milhões e do Auxílio Gás para 5,1 milhões nesta segunda-feira.

Benefícios começam a ser pagos com base no final do NIS, do dia 18 até 29 de agosto.

Famílias com renda per capita de até R$ 218 por mês têm direito ao Bolsa Família, com valores adicionais por dependentes.

O Auxílio Gás visa amenizar o impacto do preço do gás de cozinha, com pagamento bimestral de R$ 108 para 5,1 milhões de famílias. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Programa Bolsa Família começa a pagar os beneficiários LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 09.01.2025

A Caixa começa o pagamento nesta segunda-feira (18) do Bolsa Família para 19,2 milhões de beneficiários e do Auxílio Gás para 5,1 milhões.

Recebem primeiro os beneficiários com o NIS (Número de Identificação Social) final 1. O calendário escalonado vai até o dia 29, para beneficiários com NIS final 0 (veja as datas abaixo)

Já os integrantes do programa que moram no estado do Rio Grande do Sul e em alguns municípios dos estados de Alagoas, Amazonas, Paraná, Roraima e Sergipe vão receber no primeiro dia, em razão de decretos de situação de emergência por condições climáticas.

Calendário de agosto

18 de agosto: NIS final 1

19 de agosto: NIS final 2

20 de agosto: NIS final 3

21 de agosto: NIS final 4

22 de agosto: NIS final 5

25 de agosto: NIS final 6

26 de agosto: NIS final 7

27 de agosto NIS final 8

28 de agosto: NIS final 9

29 de agosto: NIS final 0

Quem tem direito

Para receber, o beneficiário deve estar com os dados atualizados no CadÚnico (Cadastro Único). Têm direito ao benefício as famílias cuja renda per capita (por pessoa) é de R$ 218 por mês.

‌



Além da parcela mínima de R$ 600, aquelas famílias com dependentes com menos de 7 anos ganham um adicional de R$ 150 por criança.

Outro extra de R$ 50 por mês é pago às famílias com gestantes, com crianças a partir de 7 anos, com bebês em amamentação e com adolescentes com idade entre 12 e 18 anos.

‌



Os recursos são repassados pelo Ministério do Desenvolvimento Social, e o pagamento é feito pela Caixa.

Os valores do Bolsa Família

• R$ 600 — valor mínimo pago por família;

‌



• R$ 150 — adicional pago por criança de até 6 anos;

• R$ 50 — adicional para gestantes e lactantes;

• R$ 50 — adicional por criança ou adolescente (de 7 a 18 anos);

• R$ 50 — adicional por bebê de até 6 meses.

Regra de proteção

A regra se aplica às famílias que tiveram aumento na renda per capita entre R$ 218 e meio salário-mínimo.

A medida permite a permanência dessas famílias no programa por até um ano (antes eram dois anos), recebendo 50% do valor do benefício a que teriam direito, incluindo os adicionais para crianças, adolescentes, gestantes e nutrizes.

Cerca de um milhão de domicílios deixaram de receber o benefício em julho, por aumento da renda.

Auxílio Gás

O benefício foi criado para diminuir o impacto do preço do gás de cozinha no orçamento das famílias. Atualmente, cerca de 5,1 milhões de famílias recebem, bimestralmente, 100% do valor da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. Em agosto, o valor será de R$ 108.

