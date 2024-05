Com nova onda de calor, consumo de energia deve crescer 5,5% em maio Uso mais intenso de equipamentos de refrigeração provocou aumento da demanda em quase todo o país no primeiro trimestre

Alto contraste

A+

A-

Altas temperaturas provocam aumento da demanda de energia (CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 30.04.2024)

A nova onda de calor que atingiu seis estados nos últimos dias impulsionou o consumo de energia elétrica. Com isso, a demanda deve crescer 5,5% em maio, na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico).

A projeção é do boletim do PMO (Programa Mensal de Operação), que apresenta cenários de expansão na demanda de carga, ao final de maio, tanto no SIN (Sistema Interligado Nacional), como em todos os subsistemas.

No primeiro trimestre de 2024, o uso mais intenso de equipamentos de refrigeração provocou aumento da demanda em quase todo o país. Com 72.416 megawatts médios de consumo de energia elétrica, o Brasil registrou volume 5% maior na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo balanço da CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica).

“O aumento é um reflexo do calor em boa parte do país e da atividade mais intensa em setores como serviços, comércio e as indústrias alimentícia e de bebidas”, afirma a CCEE em nota.

Publicidade

O uso intenso de ventiladores e de ar-condicionado fez o mercado regulado, no qual o consumidor compra sua energia das distribuidoras locais, crescer 3,5% no comparativo anual, avalia a CCEE.

No ambiente livre, aquele em que é possível escolher o fornecedor de eletricidade e negociar condições de contratos, houve um crescimento de 7,6%.

Publicidade

Outono quente

Na última semana, a quarta onda de calor do ano provocou um alerta de perigo, devido às altas temperaturas, em regiões de seis estados do país. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) avisou, desde o último sábado (27), que havia risco à saúde no oeste e noroeste de São Paulo, norte do Paraná, Triângulo Mineiro, sul de Goiás, sul de Mato Grosso e em todo o Mato Grosso do Sul.

Publicidade

O alerta ocorre quando temperaturas ficam ao menos 5°C acima da média desta época do ano por período de três a cinco dias.

Mas, segundo a Climatempo, o calor deve intensificar ainda mais nos próximos dias e atuar até o dia 10 de maio.

Norte do Paraná, região de Cuiabá e Mato Grosso do Sul fecharam abril como um dos locais mais quentes do Brasil.

- Cuiabá (MT) 37°C

- Água Clara (MS) 36,7°C

- Loanda (PR) 36,4°C

- Corumbá/Nhumirim (MS) 36,3°C

- Porto Murtinho (MS) 36,3°C

- Paranapoema (PR) 36,2°C

Consumo por região

Entre os estados brasileiros, as maiores variações de consumo de energia no primeiro trimestre deste ano foram registradas no Amazonas (23%), seguido pelo Acre (18%) e Tocantins (12%). O aumento é uma consequência de temperaturas mais elevadas e um menor volume de chuvas. E o cenário inverso, de clima mais chuvoso, provocou quedas no consumo do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, de 1,6% e 1,3%, respectivamente.

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share A onda de calor pode impactar a conta de luz. Para o presidente da Abesco (Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia), Bruno Herbert, com o maior uso de aparelhos como o ar-condicionado e ventiladores, é importante redobrar a atenção à questão do consumo. Uma alternativa para não agravar a situação é a adoção de medidas de eficiência energética, que priorizam o uso inteligente de energia. "Esta é, inclusive, uma oportunidade para que as pessoas possam ter mais interesse na educação para a eficiência energética", destaca o especialista. A seguir veja as orientações dele para evitar erros que aumentem a conta de luz

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.